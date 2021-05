Insólito: pidió ayuda policial para ir hasta la casa de su ex y terminó golpeando hasta a los efectivos

Una mujer le pidió a unos efectivos que la acompañaran hasta la casa de su ex, ubicada en el interior del barrio Manantiales, en Capital, para impedir que el ex se fuera con dinero y las llaves. La acompañaron, pero ella se terminó enojando y golpeó a su ex pareja y a los policías que la auxiliaron.

El hecho ocurrió sobre las 23 del pasado sábado. Cuando los policías llegaron al barrio Manantiales, se encontraron con la mujer la que les contó que tuvo una discusión con su pareja por problemas económicos y les solicitó que la acompañaran hasta el domicilio del ex para evitar que se fuera con dinero y las llaves.

La mujer, identificada como Valeria Rodríguez, entró a la vivienda y comenzó a agredir a su ex pareja con golpes y rasguños. Los policías intentaron separarlos, pero fueron agredidos por la mujer. Una vez que lograron calmar el enojo, el hombre agredido efectuó la denuncia en contra de la mujer y la detuvieron.

Este miércoles, fue juzgada por los fueros de Flagrancia, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en contexto de violencia intrafamiliar. La condenaron a 6 meses de prisión de cumplimiento condicional. Zafó de la cárcel pero de reincidir en el delito, irá a prisión de inmediato. Además, le prohibieron acercarse al denunciante.