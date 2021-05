Le manchó la cara con sangre a su pareja y le dijo: "te voy a matar, no servís para nada"

Franco Ortiz de 20 años este miércoles fue condenado por el Sistema Acusatorio, acusado de haber golpeado violentamente a su pareja el pasado 26 de abril.

El caso es tremendo. La mujer se estaba por ir a trabajar y este hombre la agarró y la tiró contra el piso (en el interior de su casa), la golpeó en la cabeza y le tiró de los pelos. Por esta agresión, le lastimó los labios, mandíbula y frente (lesiones que después fueron constatadas) y este le dijo: “así tengo que tratarte”.

Pero eso no es todo, Ortiz después quiso tomar agua, pero se le cayó su vaso de agua. Al querer levantar los vidrios este se lastima en la mano y se provoca un corte. Esta situación lo puso más agresivo y atacó a la mujer, la tiró al pisó, le apoyó la rodilla en la garganta y mientras le pasaba su sangre por la cara le dijo: “te voy a matar, no servís para nada, mirá lo que me hiciste hacer”.

La víctima se hartó de las situaciones violentas que este sujeto hacía con ella y finalmente el 27 de abril lo denunció en la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

En la audiencia de formalización realizada este miércoles, donde se llegó a un acuerdo a juicio abreviado, la jueza Gema Guerrero homologó la pena y lo condenó a 6 meses de prisión condicional, más reglas de conducta.