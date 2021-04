Ladrones desvalijaron dos departamentos de un complejo en Chimbas: una víctima es policía

Ladrones, al parecer con información y organizados, entraron a dos departamentos de un complejo de Chimbas y se llevaron un sinfín de elementos de mucho valor. El robo fue en la madrugada del lunes y según fuentes oficiales, uno de las víctimas es un miembro de la Policía Provincia que trabaja en comisaría 17ma.

El robo fue cerca de la esquina de Centenario y Tucumán. Según la información brindada por alta fuente policial, el o los ladrones entraron en la madrugada del lunes cuando en estos dos departamentos (son 10 en total) no había nadie. En ambos domicilios entraron por la puerta de fondo y del interior sacaron gran cantidad de elementos.

Al numerario policial le llevaron tres computadoras portátiles, 1 tablet, gran cantidad de ropa y otros elementos de valor. A la otra víctima, no se supo con detalle que le llevaron porque la Policía no pudo entrar al domicilio porque no estaba la dueña, pero explicaron que también se habrían llevado varios artefactos.

En el lugar se hizo presente personal de comisaría 17ma y también de la Sección Criminalística. Esta última se encargó del levantamiento de huellas, para así dar con el o los posibles responsables del caso.

Fuentes extraoficiales dijeron a este diario que los ladrones al parecer entraron y escaparon por un descampado que está continuo a este complejo de departamentos. Y que da la casualidad que los ladrones atacaron a los departamentos que estaban en ese momento sin sus propietarios.

El hecho está siendo investigado por la seccional jurisdiccional.