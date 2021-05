Presunto desvío de fondos en la Policía: detienen al jefe de Tesorería y a la esposa, además buscan a otros

El caso por el supuesto desvío de fondos de la Policía de San Juan ya tiene sus primeros detenidos. En la tarde de este viernes detuvieron al jefe de Tesorería y a su esposa, otra miembro de la fuerza provincia. Fuentes del caso revelaron que hicieron una serie de allanamientos y buscan a otros policías de esa área.

El primer detenido es el subcomisario Oscar Vanetti, el hasta esta semana jefe de la División Tesorería de la Policía de San Juan. También fue apresada su mujer, la oficial inspector María Ivana Olivares, que también se desempeña en la fuerza,confiaron fuentes judiciales.. Ambos fueron detenidos en el domicilio de comparten en Santa Lucia, donde realizaron un meticuloso procedimiento para secuestrar documentación vinculada a la causa. Los mismos voceros señalaron que buscan a una profesional, que se entregaría en las próximas horas, y una cabo de la misma área. Hay varios pedidos de detención, aseguraron. El delito que investiga es el de defraudación contra el Estado.

Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal Iván Grassi de la UFI de Delitos Especial,que investiga la presunta maniobra dolosa desde el viernes pasado. Todo saltó por una transferencia de más de 250 mil pesos de la cuenta madre de la Policía de San Juan a la cuenta particular de un efectivo de la fuerza, lo que despertó sospechas. Señalaron que nunca se transfiere dinero de esa cuenta madre a las sub cuentas de la fuerza. En este caso, alguien detectó que hubo un movimiento bancario a la cuenta del Banco San Juan de un efectivo policial y estalló el escándalo. Sobre todo, por el monto, más de 250 mil pesos a una sola persona. Eso obligó a que la Jefatura y la Secretaría de Seguridad radicaran la denuncia el viernes último.

Por el momento detectaron no sólo este movimiento bancario, sino otros, revelaron fuentes del caso. De ahí que pidieron las detenciones de más de un policía. Esto recién empieza, explicaron, y no quieren decir, pero hay otros involucrados. Tampoco se dice de cuánto es el fraude, pero se habla de cifras millonarias porque se sospecha que esto venía de tiempo atrás. Además, quieren averiguar si los superiores sabían y era parte de la maniobra o por qué no controlaron los movimientos de fondos.