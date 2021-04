"Le toqué la pancita y no respiraba": el duro testimonio de cómo murió la bebé de nueve días en Rawson

Este jueves se conoció la trágica noticia de la muerte súbita de una bebé recién nacida en el Barrio Conjunto 10 de Rawson. En un principio la policía informó que la pequeña tenía 30 días de vida, pero luego los familiares que hablaron con Tiempo de San Juan afirmaron que la menor había nacido el 20 de abril pasado, por lo que falleció teniendo apenas 9 días en este mundo.

El hecho sucedió pasada la medianoche del jueves cuando la madre de la menor notó que su hija no respiraba. Yésica Payero, tía de la bebé, detalló lo ocurrido: "Mi hermana me despertó porque no sabía que le pasaba a la bebé y cuando la fui a agarrar no respiraba, le toqué la pancita y no respiraba entonces la agarré y salí corriendo a donde estaban los vecinos y uno de ellos llamó a la ambulancia". Y agregó que "los primeros en llegar fueron los policías que le hicieron primeros auxilios y no tenía signos vitales y no pudieron hacer nada".

La niña se iba a llamar Delfina y era la segunda hija de Jaqueline Pallero, una joven de 25 años que había decidido criar a sus dos hijas sola porque "el padre no se quiso hacer cargo y las dejó solas", según contó Laura Guzmán, familiar de los dolientes. Además dicha mujer dijo que "la situación es lamentable, recién mañana tenía el control y ahí le iban a entregar el documento de identidad. Ahora iban a retirar el certificado de defunción para poder tramitar en el Municipio de Rawson, pero el horario de atención es hasta las 14 horas y sino lo logran conseguir no sé qué va a pasar", afirmó afligida.

Lo último que supieron es que la pequeña fue alimentada por su madre y que en un momento dejó de respirar. Ahora la familia está tratando de realizar los trámites para poder retirar el cuerpo y hacer el posterior servicio fúnebre, pero aquí se plantean dos problemas: el primero es que no tienen recursos para afrontar los gastos y el segundo es que la pequeña "no fue anotada en ningún lado y no tenía DNI, por lo que es un NN y no se la podían entregar desde la morgue ni realizar ninguno de los trámites", contó la tía de la menor. Y agregó que "necesitamos ayuda en lo que nos puedan dar, nosotros somos una familia que no tiene recursos y mi hermana tiene que seguir criando a sus hijos".