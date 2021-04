La pandemia la retuvo en San Juan y fue asaltada: escrachó al ladrón que se sacaba fotos con su celular

Por Ana Clara Rubio

Romina Ponce es una madre soltera que tiene una hija muy pequeña y trabaja mucho para salir adelante. En febrero del 2020 llegó a San Juan para visitar a su familia y por la pandemia se tuvo que quedar aquí hasta diciembre, no podía regresar a su lugar de residencia que es La Plata, en Buenos Aires. Al verse sin un ingreso fijo, cuidando de su hijita, salió a buscar trabajo. Y lo consiguió, y en noviembre sufrió un asalto.

"Me quedé porque no me dejaban viajar, por mi bebé que tenía 3 meses. Tuve que conseguir trabajo para subsistir hasta que pudiera volver, y comencé a trabajar en un negocio de comidas", dijo a Tiempo de San Juan.

En noviembre, cuando salía de trabajar con una amiga sufrió el robo. "Iba con una compañera que vive enfrente de mis viejos, en la Villa Hipódromo. Pasando una cuadra, justo en la República del Líbano, hay un aserradero. De repente mi amiga me dijo que habían dos chicos y estaba asustada. Yo, corajuda y confiada, seguí", explicó. "Mi amiga vio que uno de los chicos se paró, se puso entre los autos, ella salió corriendo y yo no entendía nada; cuando me quise acordar el joven me agarró de atrás y me dijo que le diera el bolso", agregó.

Siguiendo con el relato del hecho, Romina explicó que "mis compañeros del trabajo salieron a buscarlo por la zona, por el barrio, pero se había perdido entre los monoblocks". Y expresó: "la cara del ladrón no me la olvido más".

Una de las imágenes que el ladrón se sacó con el celular robado.

Romina relató que en su momento no hizo la denuncia en la comisaría porque "para mí era como tiempo perdido, tengo los papeles del celular, pero yo el 26 de diciembre pude volverme a mi casa".

Además, la joven mamá aseguró que el ladrón identificado como de apellido Gutiérrez, y que vive en la Villa 11 de Noviembre, hasta el momento se mantuvo en silencio. "Yo le escribí a la mujer de él, me dijo que no la involucrara y me bloqueó, pero él no ha aparecido ni dicho nada hasta el momento".

Lo que nunca se percató el malviviente, es que la joven madre pudo ver con el tiempo todo lo que él había estado haciendo con su ahora ex celular. "Con el tiempo pude recuperar las cuentas y todo lo que tenía allí, mi teléfono tiene un sistema de seguridad que cuando saca fotos te dice la ubicación de esa imagen; ubica la dirección. Así fue que a través de uno de los vecinos de mis viejos descubrí su nombre completo y demás".

Frente a que probablemente lo que le ocurrió quede en nada, la joven escrachó al ladrón en su cuenta de Facebook, posteando las imágenes que él se tomó con su celular, y le dedicó un mensaje.