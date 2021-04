Un policía sanjuanino es acusado de violar a su ex pareja

“Dale, si vos querés…”, le dijo, después de llevarla a la habitación, según la denuncia. Ahí la desvistió a la fuerza y la sometió sexualmente. También le dio un beso en la frente y, antes de despedirse, supuestamente le expresó “cómo voy a amar a otra”.

Esto es lo que relató una joven mamá que denunció a su ex pareja, un policía de la fuerza provincial, por la supuesta violación que sufrió hace un año dentro de la casa que alguna vez compartieron en San Martín. El hombre, al que se lo identificó con las iniciales C. O., fue detenido el sábado último y quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, según fuentes judiciales.

La causa fue iniciada en el CAVIG y el fiscal Roberto Andrés Ginsberg pidió la formalización de la investigación este martes ante la jueza de garantías Celia Maldonado. En su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la denunciante relató que el abuso ocurrió un día de marzo de 2020. Aclaró que ya estaba separada del suboficial desde enero de ese año y se veían solamente cada vez que él buscaba a sus hijos.

En aquella oportunidad, según la denuncia, el hombre llegó alrededor de las 3 de la mañana y entró a la casa. La llevó a la habitación y comenzó insinuarle que tuvieran sexo. Como ella se negó, le dijo: “dale, si vos querés…” Posteriormente, la tomó por la fuerza, la desnudó y la violó pese a que ella gritaba, de acuerdo al relato. Al verla llorar, le reprochó que era una “exagerada” y se despidió con un beso en la frente, aseguró la víctima. Aclaró que no denunció antes el hecho porque tenía miedo y se animó a hacerlo después de hablarlo con sus amigas y allegados.

Del lado del policía aseguran que el abuso no existió y que la mujer lo denuncia por despecho, dado que hace meses lo viene molestando. Es por eso que su defensa solicitó que le concedan el beneficio de libertad, mientras avanza la causa. El fiscal Ginsberg, en cambio, pidió 60 días de prisión preventiva y 30 días para la investigación penal preparatoria.

La jueza de garantías Celia Maldonado valoró los argumentos de las partes y resolvió disponer el arresto domiciliario del policía durante 30 días, en la casa que actualmente ocupa en Albardón. Entendió que no hay peligro de fuga, que el imputado no posee antecedentes, condena o pedido de captura, y no existe riesgo que entorpezca la investigación. También dispuso 30 días para la investigación penal preparatoria y la próxima audiencia.