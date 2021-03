Piden la excarcelación del policía detenido por supuestas amenazas a su ex mujer

A casi un mes y medio de su detención, el policía acusado de amenazar a su ex mujer sigue preso y su defensa continúa pidiendo su excarcelación. La denunciante afirmó que en varias ocasiones el agente se apuntó en la cabeza y la presionó diciendo que “si me dejás, me mato”. El declaró todo lo contrario, sostuvo que es ella la que no acepta la separación y que lo denunció por

“despecho”.

La novela de la pareja prosigue en la Justicia, mientras tanto el agente Nicolás Varela Ponce, de 24 años, permanece detenido desde el 27 de enero último. Fue después de que su ex pareja lo denunciara el 23 de ese mes, supuestamente, por presionarla y amenazarla para que no lo dejara.

Lo que denunció la joven fue que de hace tiempo tenía conflictos con el agente, que le planteó la separación y empezaron las amenazas por parte de él. Aseguró que en una ocasión que compartían un asado, el policía se emborrachó, discutieron y entonces se gatilló con el arma en la cabeza. En otro episodio, cuando volvía de Jáchal en un auto, éste sacó la pistola y efectuó disparos al aire en medio de un fuerte cruce, según las versiones. Y en un último hecho en su casa en Rawson, el policía volvió a ponerse el arma en la cabeza, denunció, además contó que decía “si me dejás, me mato”.

En la indagatoria, el agente Ponce aseguró que nunca la amenazó, que los episodios que relata su ex son mentiras y que ella lo denunció porque, en realidad, fue él quien le pidió la separación. Afirmó que lo acusa falsamente por “despecho” y para hacerle daño, explicó su defensora, la abogada Dorita Aguiar.

Lo cierto es que el agente está acusado del delito de amenazas agravada por el uso de arma. Su abogada ya pidió la excarcelación, pero todavía no obtienen respuesta en la Unidad Conclusiva de Causas. “No hay nada contra el agente. Lo que dijo la denunciante es que mi cliente le decía: si me dejás, me mato. Y si eso fuera verdad, al único que se amenazaba era a él porque ponía en riesgo a su vida. No se entiende por qué esta preso, porque no hay delito”, aseguró la defensora. Agregó que existen dos informes psicológicos que Ponce no es violento ni agresivo y tampoco sufre de depresión.