Liberaron al jubilado imputado de amenazar y acusar a su vecina en Marquesado

A más de un mes de su detención, liberaron al jubilado de 70 años que cayó preso por supuestas amenazas de muerte y el presunto acoso sexual a su vecina de Marquesado, en Rivadavia. La mujer llegó a afirmar que el hombre le sacó fotos estando desnuda.

Eduardo Espinoza (70) fue detenido a mediados de febrero después de que pasara en auto cerca de la vivienda de esta mujer. La señora llamó a la Policía y lo hizo llevar preso a la Seccional 30ma. a raíz de que ya lo había denunciado anteriormente y el hombre tenía una prohibición de acercamiento.

La señora denunció en ese momento que el jubilado la amenazó con un cuchillo, que quiso obligarla a subir a su auto y le propuso sexo. Además, aseguró que en otra oportunidad la llevó bajo amenazas a su domicilio, la obligó a desvestirse y le tomó fotos.

En su declaración, el hombre explicó que no la amenazó y menos la acosó sexualmente. Contó que el frecuentaba la casa de la mujer porque le hizo unos trabajos y le vendía leña, que con el tiempo tuvieron encuentros íntimos, pero no fueron pareja ni novios. Y aseguró que todo lo que hace la señora es por una deuda que mantiene con él y que no quiere pagarle.

La abogada Sandra Leveque, su defensora, intenta demostrar que detrás de todo hay una animosidad de la mujer para perjudicar al jubilado. La letrada señaló que está acreditado que la señora hizo lo mismo y denunció a una anterior pareja. También presentaron testigos que pueden señalar que el jubilado frecuentaba la casa de la mujer y que los vieron muchas veces juntos. Otras pruebas que presentaron son los registros de mensajes que la señora le enviaba al hombre mayor, en el cual lo agredía verbalmente y trataba menospreciarlo.