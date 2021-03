Caso de la sanjuanina violada por su padre: la defensa del abusador quiere una pena de 15 años

Este martes estaba prevista una audiencia entre las partes por el caso del sanjuanino que abusó sexualmente de su propia hija, pero fue suspendida por pedido de licencia de la jueza de Cámara Penal Silvana Rosso de Balanza. En la misma el abogado defensor del acusado, Alejandro Castán, iba a presentar un acuerdo por 15 años de prisión con el fiscal de Cámara Daniel Galvani, y de esta manera, llegar al juicio abreviado. Pero la ausencia de la magistrada obligó a reprogramar la cita para el próximo lunes.

Puertas afuera de Tribunales, cientos de manifestantes de la organización Amas de Casa se agolparon reclamando una condena a prisión perpetua para el sujeto que está alojado en el Servicio Penitenciario Provincial hace 2 años.

El hombre en cuestión (se reserva la identidad por estar relacionado a la víctima) abusó sexualmente de su hija desde que esta tenía 12 años y producto de esos ultrajes, embarazó a su propia descendiente en dos oportunidades. Así lo afirmó la propia mujer ultrajada cuando le realizaron las pruebas de ADN a los menores. Además, la víctima, que hoy tiene 38 años, relató a este diario que “perdí un tercer embarazo por las golpizas que recibí al ver como abusaba de otra de mis hermanas”.

El caso trascendió en 2018 cuando la mujer logró salir de un calvario que duró 24 años con la ayuda de su pareja que la acompañó realizar la denuncia. Según relató la mujer, su padre no solo abusaba sexualmente de ella sino también de sus hermanos, aunque estos últimos nunca llegaron a denunciar, según declaraciones de la víctima.

En cuanto al acuerdo de fiscalía con el abogado defensor, la mujer afirmó que "nadie me avisó absolutamente nada, en ningún momento me dijeron que querían llegar a un acuerdo" Y finalizó diciendo que "yo no tengo abogado, por eso tuvimos que marchar esta mañana, porque sino no hay forma de saber que está pasando".