Presunto abuso: ¿por qué delitos fueron detenidos el ex futbolista, el comerciante y la familiar de la víctima?

Después de que el ex futbolista y dirigente social Roberto 'Fido' Galván y el comerciante caucetero, vinculado a una tradicional cadena de electrodomésticos, Carlos Hugo Cassab, fueran detenidos, sospechados de lo que antes se conocía como estupro, una fuente judicial allegada al caso indicó por qué delitos se los investiga. Además, una familiar de la presunta víctima también fue apresada y sobre ella recae una grave figura: la explotación sexual.

Según lo expuesto, tanto el ex futbolista como el comerciante están siendo investigados por abuso sexual, "aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado", tal y como lo sostiene el Artículo 120 del Código Penal. El castigo que se prevé es el de prisión o reclusión de tres a seis años.

Por otra parte, la mujer aprehendida -que fue identificada como Eliana González- afronta un cargo mayor y por el que podría quedar imputada. El mismo está establecido en el Artículo 125 del C.P y manifiesta que "el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años".

Como el vínculo entre la presunta víctima y la supuesta entregadora es sanguíneo y como se trata de una menor de edad, la calificación que la Fiscalía de ANIVI podría endilgarle a la familiar sería doblemente agravada. Esto, en términos de pena, si se llegase a comprobar la autoría del delito, endurecería la condena en instancias de juicio.

Por el momento, los tres únicos implicados en la investigación judicial que contó con 8 allanamientos simultáneos y con el secuestro de aparatos móviles se hallan incomunicados por decisión de la fiscal Valentina Bucciarelli. "Se tomó esa decisión, de modo que la investigación no se vea entorpecida. De todas formas, la medida no se prolongará en el tiempo", sostuvo.

Hasta el momento se desconoce qué tipo de relación existía entre los tres vinculados al caso. Lo que se supo fue que los padres de la presunta víctima, una menor de 14 años, fueron quienes radicaron la denuncia el miércoles por la noche. Habría pruebas suficientes en los dispositivos móviles que complicarían la postura tanto de los dos sujetos como de la mujer.

Si bien hay versiones que señalan que habrían más víctimas y otros adultos implicados, Bucciarelli negó de plano estas afirmaciones. "No es cierto. Tenemos una denuncia y esas tres personas en la mira", manifestó. No obstante, la funcionaria advirtió que al igual que otras causas de esta naturaleza no se descarta que pudieran haber más involucrados. "No sería la primera vez que una denuncia así abra la puerta para que otras denuncias tengan lugar", agregó.

Se espera que en las próximas 72 horas, cada uno de los detenidos ofrezca su versión de los hechos y que la supuesta víctima testifique en Cámara Gesell. "Se brindará la mayor contención posible, con el equipo de profesionales que aquí trabaja", cerró la coordinadora de la UFI en cuestión.