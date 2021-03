Condenan al hombre que amenazó a su ex mujer y chocó el portón de la casa de su ex suegra

Un juez condenó este jueves a 2 años y 1 mes de prisión al sujeto que se enojó con su ex mujer, la amenazó y después chocó con su auto el portón de la casa de la madre de ésta. La sentencia se dictó en las salas de audiencia del nuevo Sistema Acusatorio.

Se trata de Jonathan Camaya, quien el 1 de marzo último protagonizó un violento episodio en la puerta de la vivienda de su ex suegra. Ese día fue a buscar a su ex pareja, pero como ésta no la dejó pasar, el hombre se puso furioso. Fue ahí que arremetió con su auto contra el portón de la vivienda. Dejó en ese lugar el coche y se retiró. A los días se contactó con su ex pareja y la amenazó para que le devuelva el auto, eso motivó que tanto ella como su madre lo denunciaran en la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG.

Camaya desapareció y pidieron su detención. Recién el 11 de este mes fue apresado y puesto a disposición del nuevo Sistema Acusatorio. Este jueves, la jueza Gloria Chicón condenó al hombre a la pena de 2 años y 1 mes de prisión, pero condicional. O sea que no irá preso. Eso sí, dispuso que tiene prohibido acercarse a las víctimas y ordenó al condenado que haga tratamiento psicológico en temáticas de violencia de género y reglas de conducta.