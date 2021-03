Desde adentro: así es el lugar donde vivían los cosechadores explotados de Sarmiento

La denuncia de una mujer de Salta abrió una investigación en el Juzgado Federal Nº2, que instruyó a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "San Juan" de Gendarmería, para que realice una serie de operativos y detenga a tres personas por ejercer una presunta explotación laboral. Se trata de Ricardo Guzmán Cruz, Flora Choque Villalobos (ambos de nacionalidad boliviana) y de un hombre oriundo de Salta llamado Iván Guerrera, que este viernes tuvieron que presentarse en sede judicial a dar declaraciones.

Tiempo de San Juan pudo acceder a la vivienda donde estuvo alojada la denunciante con su familia, otros 13 salteños que fueron regresados a su provincia natal por disposición de la Justicia, y varios cosechadores locales y de otras jurisdicciones de Argentina que respondían a Guzmán. Según explicaron fuentes del caso, los empleados de ambos sexo dormían en habitaciones de 3 x 3 y comían sobre cajones de frutas, sentados en el suelo porque no había sillas. Tampoco tenían baños para atender la gran demanda y se turnaban para cocinar usando dos anafes. "Estaban hacinados, el lugar era muy precario y además no se cumplía ningún protocolo Covid", afirmaron.

Así mismo el matrimonio se habría quedado con el documento de identidad de algunos trabajadores hasta que saldaran su cuenta por el costo de traslado de Salta a San Juan. Por la gravedad de la situación, la Justicia dio intervención a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), quienes se entrevistaron con las presuntas víctimas, de las cuales 11 son mayores de edad y otros cuatro menores. En el siguiente video, un recorrido exclusivo con testimonios de los empleados que todavía están en el sitio:

En tanto que desde el mismo entorno de los Guzmán, afirmaron que "nunca hubo explotación", los trabajadores eran recogidos todos los días a las 8 de la mañana de la casa ubicada en Calle Eugenio Varas frente a la Bodega Cavas S.R.L y eran trasladados a distintas fincas para recoger aceitunas hasta las 20 horas. "Ellos te llevan a cualquier finca y el tiempo que nos quedábamos dependía de nosotros, si vos querías parar a comer o lo que sea ibas a tener menos plata, así que le tenías que meter", sostuvo uno de los cosechadores a este diario.

Según explicó Edelmira Guzmán, hija del matrimonio detenido, "la chica de Salta estaba con su familia en una habitación para ellos solos con colchones y varias comodidades, pero vinieron y no quisieron trabajar. Mi papá les dio la plata de los pasajes y después yo les quite el documento para que no se fueran sin pagar lo que debían del pasaje que eran unos 17.000 pesos". Dicha habitación tiene una extensión de 3x3 y de manera adjunta hay otro cuarto más grande donde estaba el resto de los trabajadores. "Algunos dormían en el suelo con colchones porque querían estar más cómodos o más frescos, es mentira eso de que acá dormían en cartones", contó Carlos Zapalá de 57 años que trabaja con los Guzmán hace menos de un mes.

A simple vista no había ningún baño a las afueras de la vivienda principal, por lo que probablemente los trabajadores tenían que higienizarse dentro de la casa de los Guzmán en turnos separados. Por otra parte, en cada habitación había algunos anafes que eran utilizados por los trabajadores para elaborar sus alimentos. Se estima que antes que interviniera Gendarmería por orden de la Justicia, en el sitio había algo de 30 personas que estaban viviendo en la propiedad de los bolivianos. De estos, 14 personas eran procedentes de Salta, otros de San Luís y Mendoza y varios sanjuaninos.

El grupo mayoritario habían sido trasladados en colectivo hacia San Juan con la promesa de trabajar en la cosecha de aceitunas a cambio de una paga de 200 pesos por cajón y luego se dieron una serie de irregularidades que desató hace 72 horas un investigación que ya dejó tres detenidos por presunta explotación laboral.