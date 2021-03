Chimbera víctima de un brutal caso de violencia: su ex la secuestró y la golpeó a más no poder

Una mujer oriunda de Chimbas fue víctima de un lamentable hecho de violencia, su ex pareja la tuvo cautiva a lo largo de 10 horas y en todo ese tiempo la golpeó en innumerables ocasiones (provocándole serias heridas) y la amenazaba con frases intimidantes.

La señora sufrió siempre violencia por parte de este sujeto. En sus 8 años de relación siempre fue víctima de violencia verbal, mental o física. La víctima, en febrero de este año decidió darle punto final a la relación.

Es así que el 27 de febrero de 2021 el hombre fue a la casa con intenciones de “sacar su ropa”, pero no lo hizo. Le tapó la boca a su ex, la metió en su camioneta y huyó. Por el camino le decía frases intimidantes como: “ahora vas a ver lo que se siente”, “vos me la vas a pagar” y la golpeaba brutalmente. El violento la llevó hasta el predio de la Costanera y la secuestró cerca de 10 horas.

Ella intentó escaparse en una ocasión, pero este la redujo a golpes y le rompió toda su ropa. Después de mucho tiempo de calvario la mujer volvió a su casa y radicó la denuncia contra este sujeto, identificado como Cesar R. Tello.

Este sujeto fue detenido por personal de la UFI CAVIG y tras varios días detenido, este viernes fue juzgado por el nuevo Sistema Acusatorio. Fiscalía y el abogado defensor llegaron a un acuerdo en juicio abreviado y el juez homologó la condena.

Según miembros del Ministerio Público fiscal, Tello fue condenado a la pena de 2 años en suspenso y 2 años de regla de conducta, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal y lesiones agravadas por el vínculo, en contexto de violencia de género.