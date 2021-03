El camionero que atropelló y mató en San Martín estaba drogado

A dos días del trágico siniestro vial en el que un motociclista fue atropellado por un camión y producto de ello murió en el acto, la investigación judicial que se desencadenó por el hecho descubrió que el conductor estaba bajo los efectos de una droga. Es por esa razón que su situación procesal se vio todavía más complicada.

Tal y como lo había publicado Tiempo de San Juan, los peritos que intentan establecer la mecánica del incidente coincidieron con que el chofer realizó una maniobra peligrosa y eso habría originado el fatal desenlace en el que Elías Matamoro García, un obrero rural de 36 años, perdió la vida.

Ahora, el principal acusado y ahora detenido, identificado como Pablo Barboza, afronta una imputación agravada que prevé un castigo más severo dentro del Código Penal, como lo es la prisión efectiva.

"La pena será de prisión de tres a seis años al que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte y el conductor... estuviese bajo los efectos de estupefacientes... o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho..", sostiene el artículo 84 bis.

Si bien no trascendió qué tipo de estupefaciente consumió el hombre que guiaba un camión Ford 900, fuentes oficiales confirmaron el dato e indicaron que, aparentemente, quiso frenar y evitar el choque aunque no lo logró. No se pudo establecer, hasta el momento, si el motociclista impactó contra el camión o cayó antes en ese intento por evitar el impacto; lo cierto es que sufrió múltiples golpes que le provocaron la muerte en el acto.

Hay versiones que Barboza quiso fugarse con el camión, pero finalmente quedó detenido. La principal sospecha en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especial es que el camionero, posiblemente, provocó el accidente con esa peligrosa maniobra de girar a la izquierda. Las normas de tránsito expresan que el conductor que realice ese tipo de maniobra debe tomar recaudos, principalmente mirar si viene otro vehículo por el carril contrario, explicó un investigador.

Se cree que “dobló como venía”, tal como afirma la familia del fallecido. Eso complica la situación del camionero que, al igual que el policía juzgado este martes, puede ser llevado la próxima semana a la Audiencia de Formalización con el nuevo Sistema Acusatorio y, si hay acuerdo, hasta podrían abreviar el juicio.