Siniestro fatal en Pocito: el golpe letal fue en su cabeza, iba con casco, pero no sirvió de nada

En la madrugada de este lunes, el motociclista Juan Miguel Fernández de 43 años murió de un terrible siniestro vial en Pocito luego de chocar contra un árbol por calle Chacabuco, antes de Calle 6. El golpe fue terrible, el hombre murió en el lugar y todo indica, con las primeras pericias, que habría sido por una falla humana suya.

Según expresó fuente policial, Fernández iba con casco y al parecer, se dirigía hacia su casa en la localidad del Quinto Cuartel, en el departamento Pocito. A pesar de que iba con el casco de seguridad no sirvió de nada, el golpe fue tan fuerte que le produjo la muerte en el acto.

En la zona del hecho tampoco se encontró señales de que hubiera participado otro vehículo u otra persona. Además, tampoco había indicios de que el hombre haya frenado, es decir, que fue directo contra el árbol.

Restos de la moto que quedaron en la zona del fatal siniestro.

Fuentes investigativas dijeron que todavía no confirmaron si Fernández tenía alcohol en sangre, pero que se le iba a peritar en la autopsia. La zona es complicada, en el horario que fue el siniestro (1:30 horas) no llovía, pero no hay iluminación y los árboles -de gran porte- se encuentra a escasos metros de la calzada.

Personal de Subcomisaria Ansilta, en conjunto con la Sección Criminalística de la Central de Policía investiga el hecho.