Le decía a su hijastra que le iba a sacar una brujería y la abusaba: pasará 9 años en prisión

Un colectivero de larga distancia pasará nueve años en prisión, condena que aceptó en un juicio abreviado, por haber abusado de su hijastra.

Según la denuncia, los ultrajes comenzaron cuando la menor tenía 14 años. En su primer ataque, el hombre le dijo a la niña que se desnudara porque la iba a revisar por cuestiones de salud. En esa oportunidad, el sujeto le tocó los pechos y la observó desnuda por un largo rato y, cuando se acercaba la hora de que la madre de la niña regrese de una reunión en la iglesia, la hizo cambiar.

El segundo episodio llegó dos años después, cuando la menor tenía 16 años. En esa segunda oportunidad, el sujeto la llevó a un hotel alojamiento de Rivadavia con la excusa de que tenía un maleficio y se lo iba a quitar. Allí, el abusador se desnudó y se abalanzó contra la menor, quien cuando iba a ser violada no aguantó más y comenzó a gritar. Le insitió varias veces pero ante la negativa de la niña, el sujeto decidió volver a la casa en la que convivían y convenció a su víctima de que no dijese ni una palabra para no alarmar a su madre.

La menor guardó ese secreto que la atormentaba durante un año, hasta que no aguantó más y le confesó lo que le había sucedido a su padre biológico, el cual se encontraba viviendo en otra provincia.

Ante la confesión de la niña en ANIVI, el 17 de abril de 2019 quedó detenido por orden de un juez. Más tarde el sujeto fue procesado con prisión preventiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de guardador.

Ahora, en un juicio abreviado el chofer confesó su responsabilidad y aceptó 9 años de prisión. El juez de la Sala I de la Cámara Penal, Martín Heredia Zaldo, deberá decidir si acepta o agrava el castigo al abusador.