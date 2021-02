Un hombre fue denunciado por acosar desde hace años a una joven vallista 40 años menor que él

Desde hace unos tres años, una joven, oriunda de Valle Fértil e identificada como Marisol Vera (26), vive un verdadero infierno por culpa de un hombre de 64 años, llamado Enrique Alfredo Gómez, que la acosa constantemente, vía redes sociales, personalmente y hasta con llamadas telefónicas.

Según contó la víctima, todo comenzó hace unos tres años atrás, cuando la joven salió a un boliche de Valle Fértil junto a unas amigas. En ese lugar, Gómez se les acercó en reiteradas ocasiones y les preguntó si querían tomar alguna bebida alcohólica con él. Marisol afirmó que siempre le respondió que no.

Sin embargo, no quedó ahí. El supuesto acosador empezó a buscar el número de celular de la joven hasta que logró conseguirlo. Empezó a llamarle insistentemente para que fueran "a tomar algo" al río. La respuesta de la víctima siempre fue la misma: un "no" rotundo.

Pese a ello, siguió con el hostigamiento. "Un día, saliendo del boliche, se me acercó y me agarró del brazo para darme unos chocolates. Yo no se los recibí nunca. Se me ponía al lado mío siempre y yo le decía que me dejara en paz. En otra salida de un boliche, me siguió en un camión hasta mi casa. En ese entonces, yo andaba en moto con una amiga. Nos decía que subiéramos a su camión para tomar algo", sostuvo la chica.

En otra ocasión, la joven estaba con su padre -ya anoticiado del hostigamiento- y se toparon en un kiosco con el acosador. El padre de Marisol le dijo que dejara de molestarla porque lo iban a denunciar, a lo que Gómez respondió que ella -por Marisol- lo insultaba en la calle. "A las dos horas me llamó de nuevo para preguntarme si iba a un boliche", relató.

Marisol expresó que no lo había denunciado antes porque prefirió bloquearlo "de todos lados". Sin embargo, le llegaban los correos de vos que le dejaba, diciéndole que quería verla para hablar. "Una vez me vio en una Fiesta del Sol y me dejó un correo de voz en el que describía cómo estaba vestida y que quería juntarse conmigo para hablar y tomar algo", contó.

La tolerancia de Marisol se acabó en enero último cuando descubrió la enorme cantidad de publicaciones que Gómez hacía en su cuenta de Facebook, cuya dedicatoria era para la joven vallista. Incluso, llegó a escribirle a los compañeros de la facultad de Marisol para preguntarle por ella.

Decidió radicar la denuncia en la Comisaría de Valle Fértil, el pasado 1 de febrero. Según afirma la muchacha, "hasta el día de la fecha no recibo ninguna respuesta -policial- y este señor sigue acosándome con llamadas y publicaciones mías". "Pido que se termine este acoso constante, que la Justicia haga algo ya que sigo esperando respuesta sobre mi denuncia porque tengo MIEDO. Hace varios meses que tengo que viajar a Capital para ir a la facultad y no lo hago por MIEDO a encontrármelo en algún lado y que me haga algo. Es una pesadilla lo que estoy viviendo. El mes pasado estuve con ataque de pánico y con miedo de salir a la calle sola", sentenció.

