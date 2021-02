Desalojo a la fuerza: le dan un cabezazo a una abogada y todo termina en la Policía

El violento intento de desalojo que terminó con la agresión a una letrada y una denuncia penal, despertó la protesta de un sector de los abogados y hasta del propio Foro. Lo que no se dijo fue que esa abogada, que quiso evitar que echaran a una familia de la casa que alquilaba, recibió un cabezazo por parte de los miembros de una supuesta patota que llegó al lugar y que a ese sujeto lo llevaron preso.

Lo que denunció públicamente la abogada Silvia García Gutiérrez, es que no había demanda civil ni sentencia judicial para desalojar a Pablo Morales y a su familia de la propiedad que alquilan en el Loteo Salta II, en Chimbas. Ellos tienen un contrato de alquiler que estaban pagando puntualmente y que aún no venció. Lo que sucedió fue que la propietaria -cuyo nombre no trascendió-, decidió rescindirles el contrato de forma unilateral y exigió a los Morales que abandonaran la casa. El argumento fue que vendió el inmueble.

Los inquilinos se negaron, dado que no tienen adónde ir y quieren que cumpla el contrato; pero de la otra parte continuaron intimándolos a que abandonaran la casa. No hubo acuerdo. Y el domingo último, alrededor de las 17, aparecieron la dueña y al menos cinco hombres que fueron directamente a echar a los Morales, según de la abogada y la Policía.

Los hombres rompieron la puerta a patadas y entraron. Aseguran que amenazaron a los inquilinos, a la vez que empezaron a sacar los muebles y artefactos a la calle. Fue ahí que llamaron a la abogada Silvia García Gutiérrez, para que intercediera. La letrada llegó en el momento en que esta gente entraba y salía, dejando las cosas en la vereda. Ella filmó las escenas, mientras que reclamaba que no podía desalojar a la familia sin orden judicial y cuando hay un decreto nacional que prohíbe los desalojos. En esos instantes fue que uno de los hombres, se acercó a ella y le lanzó un cabezazo al rostro dentro del comedor.

Para entonces ya había llegado una patrulla de la Seccional 26ta, que en principio no intervenía. Eso se ve en las imágenes. Tras la agresión, los uniformados tuvieron que meterse y frenaron todo. Después identificaron al agresor, que resultó ser César Bazán, quien fue llevado detenido a la Seccional 26ta y puesto a disposición del Segundo Juzgado de Instrucción, señalaron en la Policía.

El agresor. Este es el sujeto que golpeó a la abogada.

La abogada Silvia García Gutiérrez sufrió un hinchazón en los labios producto del golpe y realizó la denuncia en la Policía. Por ahora no hay otros imputados más que Bazán, pero se trata de establecer quiénes son los otros miembros de la supuesta patota. Es que investigan los delitos de lesiones por la agresión a la letrada, el de amenazas por la intimidación a la familia, daño por la rotura de la puerta y también hurto, dado que habrían desaparecido algunas pertenencias de la familia, entre ellos un celular, señalaron las fuentes. Lo que se conoció fue que el desalojo finalmente quedó suspendido, que la familia Morales continúa en la vivienda, que el caso ya fue judicializado y pusieron custodia en el lugar para evitar nuevas agresiones.

Esto recién empieza. Los colegas de la abogada García Gutiérrez y hasta el propio Foro de Abogados salieron a respaldarla públicamente por los medios y las redes sociales, no sólo denunciando el ataque, sino también pidiendo garantías para el trabajo de todos los letrados.