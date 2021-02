Por un ajuste de cuentas, se armó una terrible pelea vecinal en un barrio de Santa Lucía

Una terrible pelea vecinal se produjo en el interior del barrio Santa Clara, en Santa Lucía. Según fuentes policiales, todo se dio en la noche del viernes último y fue por un "ajuste de cuentas". Hubo cuatro detenidos -entre ellos, dos hermanos-. La víctima, identificado como Alberto Medina Heredia, había salido del Penal de Chimbas el miércoles de la semana pasada, luego de estar dos años preso por una causa de violencia de género.

Los detenidos fueron los hermanos Enrique y Pablo Santana, y un tercero -amigo de aquellos- de apellido Alaniz. Tal como dijeron en la Fuerza, Alaniz y la víctima se conocían de hace años ya que Medina Heredia fue pareja de una hermana de Alaniz. Hace dos años, el ahora damnificado golpeó brutalmente a su expareja, lo detuvieron, juzgaron y mandaron al Servicio Penitenciario Provincial. Desde ese momento, quedó el rencor entre Alaniz y Medina. El miércoles de la semana pasada, el violento obtuvo la libertad.

Medina Heredia volvió al barrio Santa Clara donde vivía y la bronca con Alaniz no había finalizado. A los dos días de quedar libre, el viernes pasado, se volvieron a ver las caras. Alaniz no estaba solo, estaba acompañado por los hermanos Santana. El problema por la expareja de Heredia habría sido el motivo de la nueva discusión.

La discusión se habría tornado violenta y, aparentemente, los tres detenidos por este hecho lo agredieron con golpes de puño, con armas blancas y, según denunció Heredia, también lo amenazaron de muerte con un arma de fuego. Tras el pleito, vecinos del Santa Clara llamaron al 911 y personal policial de la Comisaría Quinta fue hasta el lugar.

En el lugar, se llevaron detenido a uno de los Santana y también trasladaron al damnificado, Medina Heredia. Desde la Fuerza afirmaron que los vecinos -los mismos que denunciaron el hecho- comenzaron a apedrear a los policías y, por ello, se fueron y no detuvieron al otro Santana y a Alaniz.

Tras hacer la denuncia, a Alaniz lo trasladaron hacia el hospital Rawson para que le hicieran las curaciones correspondientes. Extrañamente, la causa no cayó en Flagrancia, sino que fue a parar al Tercer Juzgado Correccional, cuya jueza es Mónica Lucero, por el delito de lesiones leves.

La misma magistrada ordenó una serie de allanamientos durante la mañana del sábado. Personal policial de la Comisaría Quinta realizó un operativo cerrojo en el barrio y pudieron detener al otro Santana y a Alaniz. Fueron llevados a los calabozos de la dependencia santaluceña.

La defensa de los hermanos Santana, a cargo de Filomena Noriega, pidió la excarcelación de ambos debido a que se trata de un delito no excarcelable y a que no tenían antecedentes. La jueza, previo a ordenar la libertad de los hermanos, estableció que no hubiese un nuevo altercado entre ambas partes y decidió liberarlos. La libertad se extendió para Alaniz. A este último, le encontraron cerca de 70 cigarros de marihuana en su casa por lo que también le abrieron una causa en la Justicia Federal.