Videos: así actúa un habilidoso ladrón de celulares

Menos de quince segundos. Eso es lo que tardó un delincuente en arrebatarle un celular a una mujer que estaba adentro de un auto.

Según publicó la propia víctima en sus redes sociales, el episodio ocurrió el sábado por la noche, en las calles Circunvalación y San Lorenzo, en Capital, más precisamente en la puerta de una reconocida panchería.

"Dos personas en moto oscura y grande, con casco, chaleco reflectario, zapatillas naranjas fluor y pantalón de jeans rasgado en la parte de atrás me arrebataron el celular de las manos, estando adentro del auto. El celular es un Motorola One Action, color azul oscuro con funda negra tipo platico, de planetas, seguro no aparecerá, pero que no vuelva a pasarle a alguien más", escribió la damnificada en su cuenta de Facebook.

Según se puede observar en las imágenes, el delincuente se baja de moto ya sabiendo que una mujer dentro de un auto manipulaba un celular. Con mucho sigilo se acerca hasta ella y, en un abrir y cerrar de ojos, le quita el celular.

Mirá los videos: