La explicación del abogado de Parisi sobre los dólares y los pasajes a México para la denunciante

Fernando Castro, uno de los dos abogados defensores de Mario Héctor Parisí, el alto funcionario judicial sanjuanino denunciado por violencia de género por su pareja, salió a dar la versión del acusado sobre el ofrecimiento de pasajes a México y dólares que figuran en la causa como sospechas de ser usados para tratar de convencer a la denunciante de desistir de la denuncia. Según el letrado, ese dinero y esos pasajes existían antes del hecho que se denunció como parte de un viaje programado por la pareja. "Este elemento está siendo utilizado para acreditar algún grado de presión, cosa que no existe", remarcó Castro.

"La defensa hasta ahora no ha tenido acceso al legajo probatorio del Ministerio Público, pero sí puedo afirmar y esto también va a ser materia de prueba, que el tema de los dólares y pasajes, tal cual lo dijo Fiscalía ayer, había una relación sentimental de más de un año entre el doctor Parisi y la presunta víctima, y en los últimos tres meses hubo convivencia en el departamento del imputado. Y como pareja estaban organizando un viaje al exterior para el año próximo, tengo entendido que para febrero o marzo. Y antes de las elecciones de noviembre el doctor Mario Parisi procedió a comprar el pasaje de ambos, con su tarjeta de crédito. Y el proyecto era viajar los dos como pareja y estaban haciendo ahorros en moneda extranjera para poder disfrutar de esa estancia turística. Y en ese sentido no cuadra el tema que alegó la víctima de que ese fue la dádiva para que ella pueda torcer o cambiar su versión. Lo que dice la víctima no tiene lamentablemente la correspondencia temporal. Ella estaba siempre a disposición de una parte del dinero, una parte de ella y una del doctor Parisi, y los pasajes", sostuvo Castro en diálogo con radio AM1020 este jueves.

El asunto del dinero y los pasajes, además de pesar contra el supervisor de Flagrancia y coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas, involucraron a otro alto funcionario judicial que es el secretario relator de la Corte, Juan Pablo Ortega, imputado por encubrimiento. Este último compareció ayer ante la Justicia en la audiencia de formalización. Allí Parisí quedó libre en medio de la investigación que lo tiene en la mira por lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial.