El médico amigo de Parisí se quedó sin abogado

El caso Parisí continúa siendo polémica en la provincia y todos los días surgen nuevas novedades. Ahora uno de los imputados en la investigación, el médico Jorge Gil, sospechado de encubrimiento, se quedó sin abogado defensor.

Así lo confirmó quien ocupaba la defensa, Nasser Uzair en dialogo con Estación Claridad. “Tomé la decisión de renunciar a la defensa. Hoy a la mañana se presentó el escrito en Tribunales, donde renuncio a la defensa asumida en su momento”, declaró Uzair. Según expresó el profesional, la decisión la tomó luego de la primera audiencia contra Gil, realizada el martes de esta semana, tras algunas irregularidades que tuvo que vivir.

Pasa que Uzair había armado e incluso pactado con Gil una estrategia para esa primera audiencia. El médico solo debía exhibir documentación que contenía los mensajes que había intercambiado con la denunciante y dejar en claro que tenía una relación de amistad con la mujer, pero nada de eso sucedió. Gil se tomó algunas libertades que no habían sido coordinadas y eso molestó a Uzair al punto de querer renunciar a la defensa durante la audiencia, según manifestó.

“Todo lo que hizo en la audiencia no estaba pactado. Lo único que Gil tenía que dejar en claro es que también tenía relación de amistad con la denunciante. Si bien es amigo íntimo de Parisí, había logrado una especie de amistad con la persona que radico la denuncia. Incluso le había hecho recetas para remedios, antes que suceda este hecho”, dijo Uzair, y continuó “es la primera vez en mi vida que me sorprende una persona que defiendo, que se sale totalmente del libreto pactado y de los consejos técnicos que había indicado momentos antes de entrar a la audiencia. Me sorprendí totalmente”.

Jorge Gil, quien recuperó la libertad tras quedar detenido en la primera audiencia por una causa anterior, ahora deberá buscar un nuevo profesional, una vez se entere por los medios o le llegue la notificación del juzgado, ya que Uzair detalló que desde que terminó la audiencia no ha vuelto a hablar con el médico, ni siente tener la obligación de comunicarle que renuncia la defensa.