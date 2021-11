La Fiscalía aún no apeló la liberación del chofer de la doble tragedia en Pocito: ¿qué la frena?

Después de protagonizar un violento choque en Pocito, en el que dos personas perdieron la vida, el chofer de colectivo implicado en el siniestro quedó en libertad por decisión del juez de Garantías Alberto Caballero, a pesar de que la Fiscalía había solicitado 45 días de prisión preventiva.

En ese contexto y tras la liberación de Mauricio Guerra, tanto el fiscal Adrián Riveros como sus ayudantes fiscales analizan la posibilidad de apelar la medida del magistrado que benefició al conductor de la Línea 24. Es que si bien no quedaron conformes con lo resuelto, ya que aseguran que el chofer cruzó el semáforo en rojo (algo que cuestionó la defensa por no estar acreditado), fuentes allegadas sostuvieron que a juzgar por otros fallos temen que sea inútil hacer una presentación.

Es que a pesar de que existieran agravantes en la calificación del imputado, no sólo la infracción al manejar sino también el número de víctimas fatales, este homicidio culposo no deja de ser un delito excarcelable y por ese motivo el juez Caballero le otorgó la libertad hasta llegar al juicio. No es el único caso, puesto que hubo resoluciones anteriores que le dieron la derecha a los conductores como en la causa del choque fatal de 9 de Julio.

"Aquí la prisión preventiva pedida por el MPF, no luce razonable, ni proporcional y muchos menos necesaria", había manifestado en su resolución cuando liberó al automovilista.

A pesar de que el conductor (Diego Gómez) había consumido el triple de alcohol permitido, el magistrado lo excarceló y se apoyó en un fallo que dictó el Tribunal de Impugnación para un caso similar, el de Walter Ezequiel Sigalat, el conductor que atropelló y mató a un nene de 8 años en pleno festejo de la obtención de la Copa América, en Rawson. La jueza de Impugnación, Ana Lía Larrea, en esa oportunidad revocó la prisión preventiva y liberó al acusado, que incluso después del siniestro fatal intentó escapar.

Guerra, de la empresa de colectivos Nuevo Sur, quedó en libertad y regresó a su casa mientras avanza la investigación penal preparatoria en su contra, cuyo plazo se fijó en un año. El juez dispuso medidas coercitivas como el presentarse cada 5 días a la oficina judicial y no salir de la provincia mientras dure la etapa investigativa.

El chofer de transporte de pasajeros que fue imputado por homicidio culposo doblemente agravado tiene antecedentes penales. En la audiencia de formalización del caso, este hecho se hizo mención aunque no trascendieron mayores detalles. Riveros manifestó que si bien se solicitó información al Tercer Juzgado de Instrucción, donde está la causa desde el 2019 por presunto abuso sexual, no están obligados por ley a enviar el legajo.

"Sólo pedimos información para conocer si hay un procesamiento o algún tipo de resolución firme sobre su situación procesal", agregó el funcionario del MPF tras ser consultado por este medio.

El incidente ocurrió en Avenida Uñac (o ex Mendoza) y Calle 8, en Pocito. Fue allí que el chofer embistió al Chevrolet Corsa en el que viajaban Marcelo Huerta, de 30 años, y su suegra María Inés Colpa, de 65. El impacto fue tan fuerte que el colectivo arrastró al micro y tanto el joven conductor del Corsa como la mujer murieron por las múltiples heridas entre las chapas.