Ataque de jauría a un joven en Rawson: aseguran que los perros de la zona son una amenaza

Este miércoles por la mañana se produjo un nuevo ataque de una jauría en Rawson y, como consecuencia, un joven de 15 años sufrió heridas de consideración al punto que debió ser trasladado de urgencia al hospital. Los vecinos del lugar donde se produjo el hecho comentaron que casi siempre suceden este tipo de situaciones por culpa de los perros callejeros que cada vez son más y representan un peligro para toda la comunidad.

"Esto pasa porque los niños se los traen y los padres lo permiten, les dan de comer pero lo tienen afuera. No se hacen cargo de nada si pasan estas cosas", aseguró Sofía, una vecina del Barrio Los Horcones, en cuyas inmediaciones sucedió el ataque de los canes. Si bien se desconoce el estado del damnificado, la gente del lugar detalló que pasaba en bicicleta cuando fue sorprendido por los animales.

En ese punto habría sido el ataque de la jauría en Rawson

En las cuadras que rodean la plaza se observan varios perros que están agrupados bajo la sombra y, a primera vista, parecieran no tener dueño ya que se mueven de un lado a otro con total libertad. Tampoco tienen collar y los mismos vecinos los señalan como callejeros.

Perros callejeros en el Bº Sarmiento

Algunas versiones indicaron que la agresión de los canes sucedió en el barrio contiguo, en el barrio Sarmiento, donde también hay una plaza y se ven perros sin dueños. En ese punto, hay departamentos pero el escenario no cambia respecto a la cantidad de perros sueltos. "A veces uno va caminando por la vereda y si uno de los perros está echado, uno se tiene que ir a la calle para pasar porque ahí no más te ladran y, si no te conocen, te pueden morder", manifestó otra de las vecinas.

Con casa, pero en la plaza del barrio

Ya sea en un barrio o el otro, una cuadra u otra, la problemática que cuentan los vecinos es la misma y pareciera no haber solución a la vista. "Hemos pedido que hagan operativos para castrar, pero si lo hacen es cada tres meses y sólo los que consiguen turno pueden hacerlo. Pero siendo sinceros, hay una mayoría que no es responsable y que solo se limita a darles un poco de comida", agregó Sofía.

Tras el ataque de la jauría asesina de Albardón, que acabó con la vida de Florencia Ledesma, la preocupación por la situación de los perros callejeros incrementó en la población y por ello los vecinos de esa zona de Rawson no están exentos.

¿Qué pasó con la jauría de Albardón?

Desde la Policía dieron a conocer este miércoles que todavía no hay señales de este grupo y que se sigue buscando para dar con ellos. Cabe aclarar que la semana pasada un policía de la montada los halló, pero no pudo atraparlos y escaparon.

En el lugar trabaja personal de comisaría 6ta.