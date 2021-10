¿Con final anunciado? Confirman quiénes son la víctima y el femicida de Media Agua

Una verdadera tragedia tuvo lugar en Media Agua después de que un sujeto asesinara a su ex pareja y madre de su hija y, después del violento femicidio, se quitara la vida. Según confirmaron fuentes allegadas, la víctima fue identificada como Brenda Flores y el femicida como Marcelo Vilchez.

Acorde comentaron los allegados a la pareja que protagonizó el terrible final, la mujer sufría violencia de género en manos del asesino que la apuñaló entre 13 y 15 veces, según señalaron los peritos. Incluso la violencia con la que él se manejaba habría sido uno de los motivos por los que se habrían separado.

El fiscal Riveros señaló que la víctima no había radicado denuncias en la Policía en contra del asesino, aunque éste sí tenía antecedentes. El funcionario declaró que Vilchez tenía denuncias por violencia de género realizadas por su ex pareja, con la que anteriormente había formado familia.

Si bien hay imágenes de los dos protagonistas juntos, estaban separados

La joven de 30 años a la que conocían como 'Pechu' se había ido a vivir a la casa de su padre en Los Berros, mientras que el sujeto de 43 años se había quedado en el hogar que compartían situado en el Barrio Patiño de Media Agua.

Ambos tenían una hija en común de 3 años y a su vez la víctima de la masacre tenía otras dos nenas de 6 y 8 años, producto de una relación anterior. Si bien todavía no está claro, se sospecha que la criatura más chica se encontraba con los padres al momento del violento episodio.

Vilches, el femicida que se ahorcó luego de asesinar a su ex

Por razones que todavía no están claras, la pareja se reunió en la vivienda que compartían y allí se desató el violento ataque en horas de la madrugada. Aunque no se sabe si una discusión precedió a la agresión de Vilchez contra la mujer que sería de nacionalidad boliviana, cada vez cobra más fuerza que el hombre apuñaló a su ex.

A pesar de que conocidos afirmaron que el femicida era violento con su pareja, otros allegados señalaron que en el último tiempo, en apariencia, se mostraron tranquilos y sin inconvenientes. Incluso, hubo quienes los vieron salir juntos a comprar en la noche. Sin embargo, algo sucedió puertas adentro y la violencia se desató.

Vilchez era un chofer de electromecánica que cumplía funciones en la Municipalidad de Sarmiento, según dijeron fuentes cercanas. También contaron que trabajó como operario en fábricas vinculadas al rubro de la electricidad.