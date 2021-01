Tiró a su exmujer a un contenedor de basura y recibió sólo 11 meses de prisión condicional

Difícil es olvidar un caso como este. Un conocido abogado sanjuanino agredió a su expareja y la tiró a un contenedor de basura el pasado 29 de diciembre. La mujer de 39 años estaba charlando con un amigo en la puerta de su casa en Capital. De la nada, José María De Vita apareció por el lugar, tomó a la mujer y la arrojó a la basura, causándole un traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante en la pierna izquierda.

Este lunes, en un juicio abreviado, el agresor fue sentenciado a la pena de 11 meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y amenazas. El fiscal que estuvo al frente de la causa fue Iván Grassi. También se dictaminaron medidas protectivas a favor de la víctima.

Cabe recordar que no es la primera vez que De Vita es juzgado por Flagrancia. En julio de 2018 el abogado penalista fue atrapado in fraganti queriendo coimear a policías que lo retuvieron en un control ya que no tenía los papeles al día. Fue juzgado pero lo beneficiaron con una probation. Además, tuvo que realizar trabajos comunitarios en la Municipalidad de Capital por 3 meses.