Ladrón abatido: la familia negó el robo y afirmó que al "Porteñito" lo balearon donde lo hallaron muerto

Tras conocerse la noticia de la muerte de un ladrón, identificado como Carlos Alberto "El Porteñito" Gutierrez, en manos de un policía sanjuanino, Tiempo de San Juan también conoció la versión de la familia del delincuente abatido en el interior del Lote Hogar Nº 24, ubicado en la localidad La Bebida, en Rivadavia.

Según las palabras de Cintia, cuñada del fallecido, para la familia del fallecido el robo nunca ocurrió. Incluso, creen que el policía los habría confundido de delincuentes y les habría disparado por error tanto al "Porteñito" como a su amigo.

Dijo, además, que a su cuñado lo balearon en el lugar donde lo encontraron muerto, es decir, a cuatro cuadras de la casa donde habría robado. También, afirmaron que el "Porteñito" no llevaba consigo un arma de fuego ya que "no sabía manejar armas, nunca tuvo un arma", aseguró el padre fuera de cámara.

Pese a los dichos familiares, se sabe que Carlos Alberto Gutierrez contaba con un frondoso prontuario delictivo. De hecho, la versión que maneja la Policía no coincide con la vertida por la familia, ya que para la institución el "Porteñito" sí entró a robar a la casa del efectivo y sí le disparó para intentar huir. Afirmaron desde la Fuerza, que el policía actuó en legítima defensa.

Por su parte, la defensa de la familia, a cargo de Filomena Noriega, aseguró que no existió legítima defensa ya que el Gutierrez "no tenía armas y no sabía manejarlas", dijo la letrada. "Vamos a ir por el homicidio agravado", finalizó.

