Fue al cumple de su ex suegra en Pocito y, encima que lo dejaron entrar, armó un tremendo escándalo

Un verdadero escándalo armó un hombre cuando fue al cumpleaños de su ex suegra el pasado lunes por la madrugada. Encima que lo dejaron entrar -cuando no era la intención-, golpeó a la hija -la que es su ex pareja- de la cumpleañera y tiró todo lo que había en la mesa.

Según afirmaron desde Flagrancia, el violento, identificado como Matías Pereyra (31), fue hasta la vivienda de su ex suegra en Pocito para participar de su cumpleaños. La ex pareja (40), para no generar incovenientes en el festejo, decidió dejarlo ingresar al domicilio.

Sin embargo, fue la peor decisión. En el transcurso del cumpleaños, Pereyra comenzó a agredir verbalmente a su ex pareja, siguió con un terrible golpe de puño en la cara y, para finalizar, tiró al suelo todos los objetos que estaban encima de la mesa. La víctima pudo zafar, tomó una botella y se la tiró al agresor, generándole un corte en uno de sus pómulos.

En ese momento, intervino la familia y llamó al 911. Personal policial de la Comisaría Séptima fue al lugar, detuvo a Pereyra y lo dejó a disposición de Flagrancia. Lo juzgaron este miércoles por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y ser cometidas en contexto de violencia de género. Le dieron 6 meses de prisión de cumplimiento condicional. Es decir, no irá preso pero ante la comisión de un nuevo delito, caerá detenido de inmediato.