Procesan a tres jóvenes acusados de asesinar a otro por unas zapatillas en Marquesado

El principal acusado dijo que sólo pelearon y que no vio que alguno ellos hayan atacado a cuchillazos a la víctima. Los otros tres dijeron que no estuvieron y no participaron de la agresión. De nada les sirvió. El juez Diego Sanz procesó, con prisión preventiva, a tres de esos jóvenes por el asesinato a puntazos de Braian Orlando Chávez la madrugada del 2 de agosto pasado en Marquesado, Rivadavia. Todo, por un par de zapatillas que un rato antes había robado un vecino del ahora fallecido.

La resolución del titular del Cuarto Juzgado de Instrucción se conoció este viernes y recayó contra Franco Jesús Diego (24), Facundo Alexander Leiva (21) y María del Carmen Tapia (28). Todos ellos actualmente se encuentran en el penal de Chimbas. Hay un cuarto involucrado, que es menor de edad y que quedó a disposición del Juzgado de Menores, pero al que también lo declararon penalmente responsable en el crimen.

Todos ellos están acusados de matar a Chávez la madrugada del 2 de agosto de 2020 en el barrio Marquesado III, en Rivadavia. La investigación policial y judicial dio por acreditado que todo empezó por el robo de un par de zapatillas a Franco Jesús Diego, apodado “Guacho Menor”. Este joven estuvo tomando junto a su novia María del Carmen Tapia y al adolescente en una casa de Villa Chacabuco y se durmieron. Esto fue aprovechado por Mauro Exequiel Díaz, alías el “Cafiolo”, quien le sustrajo las zapatillas a Diego y escapó.

Brian Chávez era ajeno a todo eso, ni siquiera era amigo del “Cafiolo”, sólo lo conocía porque eran vecino del barrio. Es más, el chico de 21 años –la víctima- esa noche estuvo jugando la Play Station con otros amigos en una casa vecina del barrio Marquesado III.

La víctima. Braian Chávez, el chico asesinado.

Alrededor de las 4, Franco “Guacho Menor” Diego despertó y descubrió que no tenía sus zapatillas. El adolescente que estaba con él le contó que el “Cafiolo” Díaz le había robado los calzados. Fue así que decidieron ir a buscar al presunto ladrón. Para entonces, ya estaba con ellos Facundo Leiva.

Estiman que eran entre las 5 y las 6 de la mañana cuando Diego, su novia Tapia, Leiva y el adolescente caminaron hasta el barrio Marquesado III con la intención de recuperar las zapatillas y tomar venganza contra Díaz. Braian Chávez, no sabía nada de esto. Sin saber lo que pasaba cerca de allí, salió a buscar hielo y por casualidad se encontró con su vecino, el “Cafiolo” Díaz. Este le dijo que tenía hielo en su casa, de modo que lo invitó a que lo acompañara hasta su casa para darle una botella con agua congelada.

En el instante que Díaz ingresó a su vivienda y mientras Braian aguardaba en la puerta, aparecieron los otros tres jóvenes y el adolescente. Estos atacaron a golpes a Braian Chávez y ahí le dieron algunos puntazos, uno de los cuales ingresó en el pecho. El “Cafiolo” Díaz relató que escuchó los gritos de la víctima e intentó salir de su casa, pero los agresores le arrojaron piedras y hasta le largaron unos puntazos. También contó que vio, trepado a la medianera, cómo lo atacaba a cuchillazos y hasta le pegaban con una tumbera.

Braian Chávez después salió corriendo y se desplomó a un costado de la calle. Y por más que minutos más tarde fue auxiliado en una ambulancia, murió camino al hospital. Los agresores escaparon, pero a las horas los detuvieron.

Ninguno de los cuatro acusados reconoció haber atacado a la víctima. Franco Diego declaró que hubo una pelea, que ellos fueron atacados por Díaz y sus amigos, que sólo recuperaron sus zapatillas y se retiraron. Intentó cargar la responsabilidad en Leiva, diciendo que cuando regresaban a sus casas le escuchó decir que se le había doblado el cuchillo. Que recién ahí vio que este llevaba un arma blanca.

El resto trató de desvincularse por completo durante las indagatorias. María Tapia dijo que no los acompañó, que los vio cuando regresaban a su barrio. Leiva aseguró que se encontró con Diego y el adolescente en el momento que regresaban del barrio Marquesado III trayendo las zapatillas, pero no sabía que habían peleado. Lo mismo dijo el adolescente. Por el contrario, los testimonios del propio “Cafiolo” Díaz y de su hermana situaron a los cuatro acusados en la agresión contra la víctima.

El juez Diego Sanz, a partir de la prueba recolectada, resolvió dictar el auto de procesamiento contra los tres jóvenes. A Franco Jesús Diego y a Facundo Alexander Leiva como autores responsables del delito de homicidio agravado por alevosía, premeditado por dos o más personas, y agravado por la intervención de un menor de edad. También les trabó un embargo de un millón y medio de pesos. A María del Carmen Tapia la procesó por participación necesaria en los mismos delitos. El fallo no está firme.