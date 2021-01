Estacionó su camioneta en el Easy y volvió a los 30 minutos: le robaron casi $500.000

Un terrible robo sufrió un hombre cuando fue a comprar bolsas de cemento al local comercial Easy de Capital. Se demoró 30 minutos y cuando regresó se encontró con que unos delincuentes le habían sustraído casi medio millón de pesos, informaron fuentes policiales.

Tal como afirmaron en la Fuerza, el hombre está realizando una construcción en su vivienda. Fue a comprar las bolsas al Easy. Dejó la camioneta en la inmensa playa de estacionamiento y, cuando volvió a los minutos, se llevo una triste sorpresa: los malvivientes le llevaron unos 3.000 dólares, lo que al cambio al peso argentino equivale a la suma de $477.000.

El hecho ocurrió sobre las 13 del martes pasado. Si bien no lo recuerda con exactitud, el damnificado cree que no cerró con llave la camioneta. Y eso puede ser ya que las puertas no estaban violentadas, ni tampoco sonó la alarma, dijeron las fuentes. Esperan los videos de las cámaras de seguridad para seguir con la investigacion, la que está a cargo de la Comisaría 27ª.