El colmo: le robaron a la familia del joven asesinado de un puntazo en Marquesado

No pasó ni una semana del brutal crimen de Marquesado, en el que un joven de 22 años fue asesinado de un puntazo en el pecho, y su familia volvió a recibir un duro golpe tras un robo que sufrió en su vivienda, el jueves último por la madrugada.

Según la denuncia radicada en la Comisaría 30º, delincuentes ingresaron en el domicilio situado en el Barrio Marquesado III y se llevaron con lo que se encontraron a su paso. Los ladrones forzaron el portón de ingreso y se apropiaron de una carlitera, un reflector y una jaula con un pájaro, mientras quienes allí viven dormían.

La madre de Braian Chávez, que atraviesa el duelo por haber perdido a uno de sus hijos en semejante contexto -pues lo mataron por un par de zapatillas-, se mostró indignada por la situación y manifestó: "Ya es el colmo de la maldad, esta gente no interpreta el dolor, no respeta nada. No entiendo que sean capaces de hacer tanto daño".

Lidia Chávez, la madre de la joven víctima

Lidia Chavez contó que el viento que hubo durante esa madrugada no les permitió enterarse de lo que sucedía en el patio de su casa, por donde estuvieron los malvivientes. "Cuando me levanté a las 7, vi el portón abierto y empecé a ver cosas que faltaban. Con la carlitera nosotros trabajábamos, antes de la pandemia solíamos hacer comida y teníamos el proyecto de retomar la actividad", agregó.

Ante el interrogante que surgió de inmediato, sobre si podría estar vinculado con el crimen de su hijo sucedido el domingo por la madrugada, la mujer lo descartó y aseguró que creían saber quiénes habían sido. "Son unos dañinos de acá cerca", sostuvo.

Los cuatro detenidos por el brutal crimen en Marquesado

Según informaron fuentes policiales, el autor material del crimen -es decir quien le propinó el puntazo letal en el pecho a la víctima- ya habría sido identificado aunque por el momento no se conoce cuál de los arrestados es. Separados en diversas dependencias policiales, el grupo en la mira de la justicia está integrado por María Tapia, el menor N.C, Facundo Leiva y Diego, conocido como 'El Guacho Menor'.

Con el arma homicida en poder de los investigadores, un cuchillo de cocina tipo tramontina, el ADN de uno de los sospechosos fue descubierto y esta fue la clave para que lo vincularan directamente con el atroz asesinato.