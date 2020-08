Hicieron un boquete y desvalijaron una conocida barbería de San Juan

El pasado viernes desvalijaron un conocido local de estética de San Juan. Se trata de la barbería y local de ropa "Calaveras y Diablitos", que tiene sede en Rawson y hace poco abrió una nueva sucursal en Santa Lucía. Fue precisamente en el local ubicado en calle San Lorenzo de este último departamento que atacaron los maleantes.

"Nos habíamos instalado hace tres semanas, por eso estabamos armando todo el dispositivo de seguridad, lo cierto es que el pasado viernes fue la última vez que estuvimos en el local y recién regresamos el martes para ver como estaba todo. Cuando abrimos nos dimos cuenta que nos habían robado todo", sostuvo Mariela Flores (46), dueña del local a este diario.

Y agregó que "habían venido los proveedores y tenía toda la mercadería. Me robaron herramientas de peluquería, máquinas para la venta, mercadería, secadores, planchas y gran cantidad de ropa. Haciendo un calculo fueron 400 mil pesos en todas las perdidas, sin sumar los daños que han dejado al romper el local", sostuvo la empresaria.

Más adelante en el operativo que realizó la policía científica se pudo determinar que los malvivientes ingresaron por un una pequeña abertura que ellos mismos provocaron. "Se metieron por el baño rompiendo las rejas con una amoladora. Estamos muy enojados porque nosotros venimos desde abajo y que te pase esto después de tanto esfuerzo te decepciona", dijo Mariela indignada.

De todas maneras sostuvo que "esto no me va hacer bajar los brazos y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Estoy muy dolida, pero quiero saber quiénes son y quiero concientizar a la gente que no compre cosas robadas porque esto fomenta a la delincuencia", finalizó.