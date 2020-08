Alertan por nueva estafa de delincuentes: aprovechan el aislamiento y el miedo para atacar

Con el regreso a la Fase 1 en San Juan y el confinamiento de los ciudadanos que ello representó, los delincuentes agudizaron el ingenio para continuar perpetrando los golpes delictivos y, aunque hasta el momento no se hayan llevado adelante, un mensaje se viralizó en las redes sociales para alertar por el modus operandi de los ladrones.

Palabras más, palabras menos, el contenido del mensaje que advierte a la población explica que los malvivientes fingen ser funcionarios judiciales -o de Salud Pública- para hacer salir a sus víctimas a la calle y así sorprenderlos con una entradera. Si bien autoridades de la División de Defraudaciones y Estafas, consultadas por este medio, aseguraron no haber recibido este tipo de denuncias, ofrecieron recomendaciones para actuar en este tipo de casos.

Como primera medida, quienes reciban este tipo de visitas que pretenden entregar un supuesto escrito judicial deben solicitar que aquella persona acredite no sólo su identidad sino también su función como agente del Poder Judicial. Es que los estafadores pueden manejar ciertos datos personales de sus víctimas y eso las hace caer en sus redes.

"No abran sus puertas a extraños", señalaron desde la Policía y agregaron: "Y, si tienen algún tipo de duda, llamen al 911 para que un patrullero llegue a esa zona y constate que todo esté en orden. Nadie los pueble obligar a salir de sus casas con un papel en mano. Por más sello o membrete que tengan, no tienen ningún respaldo".

Tal y como lo manifestaron de la fuerza de seguridad, por la restricción en la circulación en el territorio local, la justicia se encuentra trabajando únicamente con los juzgados en turno y por ello resulta casi imposible que haya personal que realice ese tipo de tareas, ante tantas urgencias.

Otro de los consejos que dieron desde el departamento policial fue que, en caso de protagonizar una situación semejante, el ciudadano anote la mayor cantidad de características de los sospechosos como la matrícula del vehículo en el que se dirige o como la descripción general de quien o quiénes lo interpelan.

Es importante aclarar que la justicia sanjuanina ha decidido, por intermedio de la Corte, suspender todos los plazos procesales que regían hasta nuevo aviso.La excepción es para las libertades de las personas, únicamente. Por lo tanto, la presencia de un funcionario judicial en un domicilio particular -sin conocimiento del anfitrión- es inexplicable.

El mensaje que circula por WhatsApp

"U R G E N T E

Están asaltando a Domicilio con Orden Judicial, conocen hasta tu número de DNI.

Tocan el timbre de tu casa y cua hando contestas te dicen.

¿Usted es ... Mencionandote tu nombre completo y mencionandote tu número de DNI.

Después te dicen, Venimos a entregar un escrito judicial.

Si tu contestas que no puedes recibir ningún escrito.

Ellos te dicen que Si no colaboras vas a tener serios problemas con la justicia.

Ellos visten de civil y muestran credenciales.

No se sabe si las credenciales que portan son falsas o son originales.

Te recomiendo que en lugar de abrirles la puerta, debes decirles:

"Muy Bien, ya estoy llamando a la Policía para comprobar si hay orden judicial en mi contra"

Y debes marcar inmediatamente a un familiar, a un amigo, a un vecino o a un conocido de confianza y también llamar al 911. y reportar el probable acto de extorsión, robo, secuestro o cualquier otro acto delictivo.

Seguramente están utilizando los padrones electorales, para conocer nombres y domicilios de las personas.

No abras la puerta de tu casas a nadie.Van armados

Difunde este mensaje que verdaderamente sí es más productivo y es más benéfico que cualquier cadenita de mensajes.

HAY QUE REENVIAR Y CUIDARNOS".