Reos prófugos: volvió el aislamiento y 7 presos con permisos no regresaron al penal de Chimbas

Siete presos que gozaban de salidas transitorias no regresaron al penal de Chimbas tras el anuncio de la suspensión de esos permisos y de las visitas de familiares. Se cree que prefirieron no volver a la cárcel para no permanecer encerrados mientras dure el aislamiento obligatorio, dispuesto por el Ejecutivo provincial a raíz de la emergencia sanitaria por los nuevos casos de Covid 19 en la provincia. Todos ellos ya fueron declarados prófugos y son buscados por la Policía.

Fuentes oficiales señalaron que el Juzgado de Ejecución los declaró en rebeldía y pidió sus capturas. En esa lista de nuevos prófugos de la Justicia figuran Ariel Benito Gómez, Miguel Ángel Ahumada, Axel Exequiel Teichman, Mariano Omar Riveros, Leonardo Mauricio Quijano y Fabio Marcelo González, señalaron las fuentes.

Los tres primeros salieron el viernes último en la mañana, día que se dispuso volver a la Fase I de aislamientos social y obligatorio, y no regresaron a la cárcel, tal como correspondía. El resto faltaba de días antes y se esperaba que volvieran en estos días, pero no lo hicieron. La sospecha es que no estuvieron dispuesto a soportar el encierro, que puede extender si la situación por la pandemia se agrava. Desde el Servicio Penitenciario Provincial informaron al Juzgado de Ejecución sobre el quebrantamiento del beneficio de salidas transitorias por parte de estos internos, a muchos de los cuales le queda poco tiempo para recibir la libertad condicional. Eso derivó que el juez correccional Ramón Caballero, a cargo momentáneamente del Juzgado de Ejecución, les revocara el beneficio y los declarara prófugo, explicó un funcionario.

Esto presos cumplen condenas por delitos que van desde robo seguido de muerte, a robos, portación de arma de fuego y a lesiones en contexto de violencia de género, y sus penas no superan los 7 años y 6 meses de cárcel, informaron fuentes judiciales.