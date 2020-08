Con un cuento del tío, ladrones vestidos de policías asaltaron a una familia de Trinidad: ¿qué pasó?

Durante la noche del pasado sábado, una familia, de apellido Marrelli, sufrió un terrible asalto en su vivienda, ubicada por Avenida Alem, en Trinidad. Fueron delincuentes vestidos de policías los que les hicieron un cuento del tío, los encañonaron y les robaron de todo: $90.000 y artefactos, según publicó este medio.

Según comentaron fuentes de la investigación, los malvivientes estaban vestidos hasta con chalecos de la Policía de San Juan, les dijeron que estaban tras los pasos de un delincuente que escapaba por los fondos de las viviendas. La familia los dejó ingresar, fueron hasta el fondo del hogar y, una vez allí, comenzaron con su accionar delictivo.

Tal como afirmaron fuentes del caso, los ladrones sacaron sus pistolas y apuntaron contra los familiares, los que en ese momento descubrieron que estaban siendo víctimas de un terrible asalto. Les dijeron que no dijeran nada, los hicieron ingresar a la casa y les robaron de todo. Luego, escaparon con el botín. Desde la Fuerza afirmaron que están buscando a los delincuentes y que aún no hay rastros de los ladrones. La idea es encontrar la vestimenta de inmediato para que no continúen con esta modalidad.

De esta manera, desde la Policía de San Juan alertaron por esta nueva modalidad de asalto en algunas zonas capitalinas. Previo a dejar ingresar, resulta necesario comunicarse con el teléfono de la comisaría más cercana o al 911 para confirmar que son policías que están detrás de delincuentes.