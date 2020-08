Condenaron al albardonero que golpeó a su mujer recién operada y agredió a su hija

Un violento fue condenado por los fueros de Flagrancia luego de que lo atraparan in fraganti golpeando a su mujer y agrediendo a su propia hija, durante la tarde del pasado lunes. Le dieron siete meses de cumplimiento condicional. Es decir, que no irá preso pero no debe cometer un ilícito en ese lapso de tiempo, de lo contrario caerá detenido de inmediato.

El hecho fue sobre las 20:30 del pasado lunes, en una vivienda del barrio San Expedito, en la localidad de La Cañada de Albardón. Una mujer se encontraba junto a su esposo -con quien está casada hace 18 años- y a sus dos hijos menores. La víctima le preguntó por un mensaje de una mujer que le llegó al celular. El violento se enojó y comenzó a insultarla.

Luego, la empujó al suelo sabiendo que la víctima se encontraba reposando ya que estaba recientemente operada. Cuando pudo zafar, le pidió a su hija que llamara a la Policía. En eso, el agresor, identificado como Reinaldo Norberto Apaza, le arrebató violentamente el teléfono y lo desarmó.

Esa situación fue vista por el otro hijo, el que corrió hasta la vecina, la que llamó al 911. Llegaron efectivos policiales, la víctima contó la situación de violencia que sufrió y lo detuvieron. Quedó a disposición de Flagrancia por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar.