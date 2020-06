La trama municipal en la que se apoyó Julián Gil para desmentir la denuncia de abuso en su contra

Luego de haber sido denunciado en la justicia penal por presunto abuso sexual contra una menor, el ex intendente de Caucete Julián Gil se defendió y apuntó directamente contra un ex funcionario municipal que fue procesado por abusar y prostituir a su propia hija, desnudando una trama municipal de denuncias cruzadas. Para el ex jefe comunal se trata de un invento orquestado por un adversario político, según manifestó en El Dedo en La Llaga.

Tras la denuncia radicada en el Centro ANIVI la semana pasada y después de que la noticia fuera publicada en Tiempo de San Juan, Gil realizó su descargo público por tal acusación y responsabilizó al sujeto involucrado en otra cusa penal, cuyo nombre no puede ser dado a conocer ya que violó a su propia hija por lo que fue procesado y hoy permanece tras las rejas.

"Es increíble hasta dónde llegan las maniobras políticas y en este caso aliadas a un delincuente un violador que esta preso el G.O que violó a su propia hija, este tipo es el actor intelectual de esta denuncia porque ya se publicó en diciembre de 2019 y en enero de 2020 por las redes sociales", expresó.

En ese contexto, el ex funcionario argumentó que no conoce a la denunciante de 16 años, quien acorde al relato de Gil sería otra de las hijas de G.O. "Este delincuente le ordenó a su hija para que me denuncie, pobre niña si ni siquiera me conoce. Esto es una terrible injusticia y la justicia no puede permitir éstas falsedades. Este es otro abuso que comete ahora con otra hija ensuciándola y mandándola a mentir contra una persona inocente", sostuvo. Para cerrar, aseguró que cree en la justicia y también en la justicia divina.

Con intervención del Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benedicto Correa, se espera que la causa avance cuando la presunta víctima declare en Cámara Gesell y el magistrado ordene la declaración indagatoria del sospechado. De la investigación trascendió que Gil habría ofrecido dinero para silenciar a la menor, mientras que la fiscal que entiende en el caso, Claudia Salica, solicitó una prohibición de acercamiento.

La menor implicada es hermana de una mujer que tuvo una relación con el ex intendente, aseguraron allegados al caso. Lo que denunciaron es que aprovechando esa confianza, se acercó a la chica y abusó de ella mediante tocamientos. El hecho habría ocurrido en octubre del año pasado, dijeron. Eso es a grandes rasgos de lo que se habla y podría encuadrarse dentro del posible delito de abuso sexual simple.

Quién es el apuntado por Gil

Se trata de un ex funcionario de la Municipalidad de Caucete que realizaba tareas en el departamento de Medio Ambiente, durante la gestión de Julián Gil como intendente. Este hombre que no puede ser identificado para resguardar a la víctima permanece preso desde el 5 de noviembre y el 27 de mayo último trascendió que fue procesado con prisión preventiva por tres delitos, de los más aberrantes: abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo.

Cuando cayó preso, su abogada María Filomena Noriega apuntó contra el jefe comunal y apoyó su defensa en que había sido acusado por intereses políticos. Detrás de esos intereses, según la versión, estaba Gil. "Hay varios nombres de funcionarios que están actualmente en el municipio que quieren verlo tras las rejas por ser un referente político con mucho apoyo del pueblo. No descartamos que el mismo Intendente Julián Gil sea uno de los que quieren perjudicarlo a mi cliente", manifestó la letrada.