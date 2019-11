Cae preso un ex funcionario municipal de Caucete acusado de abusar a su propia hija

Un ex funcionario municipal de Caucete y empresario del transporte fue detenido en esa ciudad del Este provincial, acusado de abusar sexualmente de su propia hija. El caso fue denunciado por la madre de la supuesta víctima en la sede de la Comisaría de la Mujer.

El hombre, de 40 años, fue apresado en horas de la noche de este martes en su domicilio en la ciudad de Caucete por personal policial de la Comisaría de la Mujer, donde se recibió la denuncia. La víctima tiene 20 años. Fuentes del caso revelaron que la joven habría dicho que su padre la sometía a abusos sexuales desde que ella era niña.

No trascendieron más detalles del caso, pero se supo que el sujeto trabajó durante la gestión de Julián Gil y también posee una empresa de transporte. De hecho estuvo mezclado en un escándalo porque el municipio le alquiló una movilidad que no tenía habilitación y su chofer no contaba con licencia para conducir.

La orden de detención la habría dado el juez Carlos Lima, provisoriamente a cargo del Segundo Juzgado de Instrucción, que dispuso que el sospechoso sea alojado en la Central de Policía mientras investiga la causa por presunto delito contra la integridad sexual.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.