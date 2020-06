La familia que supuestamente violaba la cuarentena se defiende: "Vamos a ir contra los policías"

Florencia Soledad Richard (29) denunció que no para de llorar desde este martes en la noche, cuando su familia se vio envuelta en un violento hecho con policías de la 23ª. La mujer, que actualmente está en prisión domiciliaria, dice que denunciará y confirmará que fue brutalmente golpeada ella y toda su familia por policías en un hecho en el que aseguran no tener nada que ver.Entre lágrimas aseguró que irá contra todos los uniformados que estuvieron implicados. “Me pegaron muchísimo a mí y a mi familia. Me pegaron cuando tenía a mi bebé en brazos. Haré la denuncia penal, voy a exponer cómo han sido todas las cosas”.

El relato de la familia Richard:

La familia aseguró que todos los que viven en la casa estaban merendando (viven 6 personas mayores y una beba) y que se les ocurrió hacer unos choris para la cena. En el mismo momento, dijeron, otra familia que había en el edificio estaba haciendo un asado por un cumpleaños. Los Richard explicaron que hay un solo parrillero para el consorcio y que por eso ellos se dispusieron a hacer su comida a la vez que los vecinos.

Ya en la noche, cuando habían empezado a cocinar, uno de los integrantes de la familia bajó acompañado de un pariente a ver cómo avanzaba el asado, pero pasaron los minutos y no volvía. Al notar esto, los que se encontraban en la casa, aseguran, bajaron para ver qué pasaba y ahí se encontraron con policías con ithacas exigiendo a todos que se arrodillaran.

Fue ahí cuando supuestamente los efectivos empezaron a golpearlos sin pretexto y a Florencia Soledad Richard la golpearon en el rostro. La mujer recibió puntos en la nariz y en la frente. Según el relato de la mujer, fue en ese momento que uno de sus hermanos reaccionó y se resistió a la acción policial. Tras varios minutos de sufrimiento, levantaron a todos y los metieron a diferentes patrulleros y lo llevaron a la comisaría 23ª que queda a 200 metros de donde ocurrió el hecho.

Parrillero y zona donde habría ocurrido el problema

La familia aseguró que e irán contra todos lo que hicieron esto y ya dieron a conocer toda su declaración a personal de Subsecretaría de Control y Gestión. Se les hará denuncia penal y quiere que se investiguen a todos los uniformados presuntamente implicados.

Florencia yendo a ser vista por el médico legista. Ella está detenida pero tiene el beneficio de prisión domiciliaria.

¿Qué dice la policía?

Según la explicación que da a conocer la policía, los efectivos fueron por un llamado anónimo al 911, advirtiendo que en un sector había varias personas realizando un asado, consumiendo alcohol y con música. Los policías llegaron y pidieron la voz de alto, ante lo cual la mayoría se dio a la fuga.

Uno de ellos se quedó y amenazó con cuchillo a los policías con dos cuchillos, y después habría golpeado a un agente, identificado como Mauro Vallejos. También habría agredido a otro agente, Gabriel Cortéz, con un golpe en un dedo de la mano; y también a la agente Jenifer Hidalgo en su mano derecha -le rompió el buzo-. Cuchillos que fueron secuestrados por la policía.

Tras un largo forcejeo, aprehendieron a Juan Ignacio Richard y se le imputó por los delitos de lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad.

Después de esto, se detuvo a Florencia.a Soledad y Franco Nahuel Richard (estos tres son hermanos). Luego al padre de todos ellos Julio Américo Richard y por último a Andrés Emanuel Cuevas, pareja de Florencia y fueron imputados por el delito de violación a las medidas dispuestas para evitar la propagación de una epidemia.

Se secuestró dos cuchillos utilizados por Juan Ignacio para amenazar a los uniformados, una botella de coca cola, una botella de fernet, un vaso con bebida alcohólica; y se dio la intervención del Fuero Especial de Flagrancia.

