Violación en manada en Pocito: la víctima dice que la amenazan y hostigan constantemente

Sigue el escándalo detrás del caso de la joven pocitana que denunció haber sido abusada por tres amigos el pasado 21 de mayo. Esta vez, la propia víctima denunció a familiares de los acusados porque asegura que recibe constantemente amenazas por parte de ellos. A través de llamadas, mensajes y hasta publicaciones en Facebook, aseguró.

Precisamente, la denunciante fue contra el cuñado de Braian -su "amigo de la infancia" e implicado en la causa-, el cual fue identificado con el apellido Flores, y contra una hermana de otro implicado, de apellido De Cabrera, según contó. La denuncia la radicó, acompañada de su defensora Filomena Noriega, en la sección Seguridad Personal de la Policía de San Juan, el pasado martes.

Respecto al cuñado de Braian, la víctima afirmó que hace unos días, y luego de la nota publicada por este medio, Flores fue hasta el exterior de la vivienda de la chica y comenzó a insultar y amenazarla. "Me decía que yo era prostituta, que tenían mi número de teléfono para publicarlo en todos lados y que iba a defender a Braian", dijo la joven.

En cuanto a De Cabrera, hermana del otro implicado, la denunciante aseguró que es esa mujer la que publicó, en Facebook, fotos de la víctima, su número de teléfono y un texto que en el que trataba de "prostituta" a la víctima. La joven pocitana relató que otra familiar de este segundo implicado, también se sumó a los hostigamientos por Facebook pero no la denunció.

El caso

El hecho ocurrió la noche del pasado 21 de mayo. La chica expresó que los tres acusados estaban en la casa de uno de ellos -en la del "amigo de la infancia" de la víctima-, justamente al lado de su vivienda, en el Lote Hogar 35 de Pocito. Estaban tomando unas cervezas. La vieron llegar a su domicilio y la invitaron a tomar unas cervezas. La chica accedió.

Luego de unas horas, decidieron irse a una casa de un cuarto amigo, en un lote pocitano. Allí siguieron bebiendo y, en un momento, "no recuerdo más, me perdí", afirmó la joven. Se despertó a la mañana del día siguiente: "estaba en la casa de mi amigo de la infancia, adentro del auto de su hermano, tapada con una frazada y llena de pasto y barro", describió.

Como pudo, abrió la puerta, identificó su casa -la vecina- y fue hasta allá. Golpeó la puerta, su madre le abrió y, repentinamente, se desmayó. La llevaron al hospital de Pocito, la atendieron pero había sido solamente un desmayo. No recordaba nada de lo que había pasado esa noche.

Pasaron los días y le consultó a su amigo qué había ocurrido esa noche. "Mi amigo, Braian, no me quería contar nada. Hasta que se quebró y me dijo que los otros dos me habían abusado. Me dijo que él -por Braian- tuvo intenciones pero que decidió no abusarme", relató.

La joven siguió averiguando hasta que llegó a lo peor. Encontró chats en la que los tres amigos hablaban del hecho y de su intención de no hablar de lo ocurrido. Incluso, a los días, se habrían reunido para conversar de los abusos y habrían pactado no decir nada. Sin embargo, el calvario que le hicieron vivir llegó a oídos de la joven víctima.

Con esas pruebas, la muchacha se presentó en la Comisaría para la Mujer, el pasado 1 de junio, y denunció a los tres amigos, cuyas identidades aún no fueron develadas ya que no se encuentran detenidos. La causa recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benedicto Correa. Por su parte, la defensa de la joven, a cargo de Filomena Noriega, afirmó que irán hasta las últimas consecuencias contra los tres denunciados.