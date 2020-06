Violación en manada en Pocito: el terrible relato de la joven abusada por tres amigos

POLICIALES

El martes último, este medio expuso el caso de la chica pocitana que denunció a tres sujetos -a uno lo calificó como su "amigo de la infancia"-. Ahora, la propia denunciante llegó hasta la redacción de Tiempo de San Juan y contó, en primera persona, el calvario que sufrió, no solo la noche de los abusos, sino también los hostigamientos posteriores al hecho, por parte de los agresores, para que evitar que radicara la denuncia.

Si bien en esta oportunidad fueron tres amigos los presuntos violadores, el caso de la joven abusada guarda algunas similitudes con lo ocurrido con una muchacha en Chubut, la que fue abusada por cinco hombres. Al igual que la chica chubutense, la oriunda de Pocito aseguró que alguna sustancia le pusieron en las cervezas que tomaron porque "no tomamos mucho y me perdí como nunca antes me había pasado", dijo.

De espalda, la denunciante; junto a su defensa, Filomena Noriega.

Comenzando con el relato de lo ocurrido la noche del 21 de mayo, la chica expresó que los tres acusados estaban en la casa de uno de ellos -en la del "amigo de la infancia" de la víctima-, justamente al lado de su vivienda, en el Lote Hogar 35 de Pocito. Estaban tomando unas cervezas. La vieron llegar a su domicilio y la invitaron a tomar unas cervezas. La chica accedió.

Luego de unas horas, decidieron irse a una casa de un cuarto amigo, en un lote pocitano. Allí siguieron bebiendo y, en un momento, "no recuerdo más, me perdí", afirmó la joven. Se despertó a la mañana del día siguiente: "estaba en la casa de mi amigo de la infancia, adentro del auto de su hermano, tapada con una frazada y llena de pasto y barro", describió.

Como pudo, abrió la puerta, identificó su casa -la vecina- y fue hasta allá. Golpeó la puerta, su madre le abrió y, repentinamente, se desmayó. La llevaron al hospital de Pocito, la atendieron pero había sido solamente un desmayo. No recordaba nada de lo que había pasado esa noche.

Pasaron los días y le consultó a su amigo qué había ocurrido esa noche. "Mi amigo, Braian, no me quería contar nada. Hasta que se quebró y me dijo que los otros dos me habían abusado. Me dijo que él -por Braian- tuvo intenciones pero que decidió no abusarme", relató.

La joven siguió averiguando hasta que llegó a lo peor. Encontró chats en la que los tres amigos hablaban del hecho y de su intención de no hablar de lo ocurrido. Incluso, a los días, se habrían reunido para conversar de los abusos y habrían pactado no decir nada. Sin embargo, el calvario que le hicieron vivir llegó a oídos de la joven víctima.

Con esas pruebas, la muchacha se presentó en la Comisaría para la Mujer, el pasado 1 de junio, y denunció a los tres amigos, cuyas identidades aún no fueron develadas ya que no se encuentran detenidos. La causa recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benedicto Correa. Por su parte, la defensa de la joven, a cargo de Filomena Noriega, afirmó que irán hasta las últimas consecuencias contra los tres denunciados. Mirá el video: