Habló la mamá de la niña quemada: “Sigue muy delicada, hay que esperar”

“Sigue muy delicada, hay que esperar. Está toda inflamada”, expresó Romina Bravo, la mamá de esa pequeña de 7 años que sufrió graves quemaduras en el cuerpo al quedar envuelta en llamas por una estufa a leñas en su casa en Carpintería. La niña permanece en terapia intensiva por el inesperado accidente doméstico ocurrido el martes a la noche.

Romina Bravo habló en exclusiva con Tiempo de San Juan y dijo que, por su estado delicado, su hija Brisa se encuentra inconsciente y con respirador en una cama de la terapia pediátrica del Hospital Guillermo Rawson. Explicó que presenta heridas en las piernas y los brazos, pero principalmente en el cuello y el rostro.

“Tiene hinchadita la cara. Su estado es reservado. Eso me explicó el doctor. Tenemos que esperar cuarenta y ocho horas para ver cómo evoluciona de las heridas porque tiene muchas quemaduras”, señaló la mujer de 31 años, quien terminó con quemaduras en las manos por intentar auxiliar a la nena. Las peores heridas la sufrió el papá, Pablo Motomoro, que también se quemó las dos manos en la misma acción desesperada.

El accidente doméstico ocurrió el martes, pasadas las 21. La pareja y sus cuatro niños estaban viendo televisión en el comedor de su casa en Villa Unión, sobre calle Aberastain, entre 17 y 18, en Carpintería, Pocito. Por lo que cuentan integrantes de la familia, Brisa se sentó al lado de la estufa a leña y de un momento a otro se le prendió fuego la pollera y las otras prendas que vestía. Cuando menos lo imaginaron, la nena estaba envuelta en llamas.

“Mi hermana me contó que todo fue desesperante”, contó Orlando Bravo, tío de la niña. “Pablo y mi hermana querían apagar el fuego con sus manos, pero no podían. Después mi hermana fue a la cocina y le echó un baldazo de agua a la nena”, relató el muchacho. Algunas de las prendas quedaron adheridas al cuerpo de la pequeña, por lo que su papá tuvo que cortarlas con un cuchillo para quitársela del cuerpo. Luego fue trasladada en un auto particular al servicio de quemados del Hospital Marcial Quiroga, pero debido a su grave estado de salud fue derivada a la terapia del Hospital Guillermo Rawson.