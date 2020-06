Vuelven las salidas transitorias y las visitas al Penal de Chimbas

El paso de aislamiento a distanciamiento social ha traído cambios para la mayoría de los sanjuaninos y ahora también afectará a los presos del Servicio Penitenciario de Chimbas. Es que por primera vez desde el 20 de marzo volverán a recibir visitas de familiares y también podrán gozar de salidas transitorias.

Las flexibilizaciones comenzarán el próximo 22 de junio, según anunciaron autoridades del Penal y un juez, que es quien toma la decisión de prorrogar o no la prohibición de visitas. Con esta fecha en vista, han comenzado a realizar un protocolo de seguridad para implementar los encuentros dentro de la cárcel sanjuanina.

Según anunciaron, las visitas serán solo de familiares directos, de lunes a viernes, y hasta de una hora. Además no permitirán que vayan mayores de 60 años, niños y grupos de riesgo. Todo el protocolo prevé normativas para que no haya aglomeración de personas ni contacto muy estrecho y por lo tanto intentarían disminuir el contacto entre las visitas y los detenidos,para lo cual habrá box individuales, biombos y será obligatorio el uso de barbijo y alcohol en gel. A todos los que ingresen les tomarán la temperatura y los datos, que quedarán asentados en una planilla para un posible control epidemiológico. Esta flexibilización no incluirá visitas higiénicas, ya que ninguno de los criterios anteriores puede cumplirse en las mismas.

En cuanto a las salidas transitorias, serán solo dos días a la semana, de 7 a 21 horas, y estarán destinadas a que los presos se encuentren con sus familiares en sus casas. Sólo estarán disponibles para aquellos que cumplan con estrictos periodos de prueba en los que demostraron buena conducta. Incluso analizan que haya un seguimiento presencial. Las salidas laborales no estarán permitidas.