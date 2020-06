Policías le salvaron la vida a un bebé recién nacido que moría asfixiado en Albardón

Hermosa noticia proviene de Albardón. El rápido actuar de unos efectivos de policía le salvaron la vida a un bebé de apenas dos días de vida que se estaba muriendo asfixiado.

El final de esta historia es feliz, la oficial de Policía Micaela Morales se convirtió en una heroína al salvarle la vida al pequeño. Todo empezó con un desesperado llamado al 911 de un bebé que no reaccionaba porque se había ahogado. Rápidamente los efectivos fueron al domicilio donde ocurrió el hecho en calle Arenales, al lado de la planta de OSSE.

La ambulancia no llegaba y los ejercicios de primeros auxilios no funcionaban. Con este contexto la oficial decidió llevar a la pequeña al hospital en un patrullero. En el camino, la uniformada no se dio por vencida y siguió practicándole RCP hasta que funcionó. El pequeño reaccionó.

Los efectivos llegaron al hospital José Giordano y se la entregaron a la doctora Sonia Sánchez, que se encargó de estabilizar al bebé. Además, felicitó a la oficial por su trabajo porque le salvó la vida.

En este actuar trabajó la cabo Yohana González, el agente Hoel Quiroga y la oficial Micaela Morales, todos dependientes de la comisaría 18va.