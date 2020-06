Una joven pocitana denunció que tomó cerveza con tres hombres y que la terminaron violando

POLICIALES

Una joven pocitana, identificada con las iniciales C. V. Q., denunció que estuvo tomando unas cervezas con tres sujetos y que la terminaron violando. A uno de los denunciados lo calificó como un "amigo de la infancia". Supone que algún tipo de estupefaciente le pusieron en la bebida ya que no habría tomado en grandes cantidades como para terminar totalmente inconsciente, según le contó a su defensa, Filomena Noriega.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves 21 de mayo. Su madre la había mandado a comprar un paquete de azúcar a un almacén barrial del Lote Hogar 35, en Pocito, donde vive. Al regresar, se cruzó con su amigo de la infancia, el que la invitó a tomar unas cervezas. La chica le dejó el paquete a su madre y salió para reunirse con el amigo, identificado con el nombre Braian.

En eso que bebían, llegaron dos amigos de Braian en un auto Fiat Siena, color gris, según indicó en la denuncia. Se subieron al vehículo y siguieron tomando cerveza. Al rato, decidieron irse a la casa de otro muchacho. La describió como un lote, en donde hay una casa en construcción. "Esa fue la última imagen que tengo", relató al joven.

Luego, continuó diciendo que se despertó en un auto, en la casa de su amigo de la infancia. Según dijo, se levantó confundida, no veía "casi nada". También, estaba tapada con una colcha y "llena de barro", según contó. Tras despertarse, se fue hasta su vivienda, su madre le abrió la puerta y la joven se desmayó. La mamá la pudo reanimar y una vecina la llevó hasta el hospital de Pocito. Allí la estabilizaron y quedó en buen estado de salud. Pensaba que había sido algo menor.

Sin embargo, a los días los presuntos violadores comenzaron a comunicarse con ella para que no los denunciara. Incluso, según consta en la denuncia, se echaban la culpa entre ellos. Particularmente, su amigo de la infancia le afirmaba que él no la había penetrado, sólo había observado. Ella no le creyó.

El pasado 1 de junio, la muchacha fue a radicar la denuncia en la Comisaría para la Mujer. Fue contra su amigo, Braian, y contra los otros dos muchachos que llegaron en el Siena, por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Luego, la observó un médico legista, el que -según fuentes del caso- determinó que aún tenía semen y hematomas en la entrepierna, es decir, signos de haber sido violada.

El caso recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benedicto Correa. Los tres acusados aún no fueron detenidos. Filomena Noriega se constituyó como querellante en la causa. La letrada afirmó que hay audios y chats entre ellos y también con la chica en los que confesarían los abusos. Por último, a la chica le realizaron algunos estudios -como los de HIV y embarazo- los cuales dieron resultados negativos.