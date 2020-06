Intentaron estafar con $150.000 a un bombero de la provincia con el famoso “cuento del tío”

Matías Ottenhsimer, jefe de Bomberos del departamento Ullum, intentó ser estafado con una suma de 150.000 pesos, por personas que se hicieron pasar por operadores de la estación de servicio Shell.

Según expresó, dice que le llamó el número 351-2881297 (característica de Cordoba) y que le pidieron que tenía que acreditar un pagó de 150 mil pesos. Estos estafadores le dijeron que las personas de confianza no se lo podían efectuar y por eso lo llamaron a él. Además expresó, que estos desconocidos sabían mucha información personal.

Ottenhsimer siguió: “No pedí ningún dato personal y mucho menos se los brinde. Ellos recalcaban que no estaban autorizados a pedirme nada. Sin embargo y a propósito entre en su juego que no duró mucho y me cortaron. El famoso "CUENTO DEL TÍO", conmigo no les dio resultado”.

Con respecto a su modus operandi, el bombero explicó: “Ellos piden que ingreses a la web oficial de Shell dónde hay ganadores y sorteados, para corroborar que es real el llamado, pero prestando atención vi que no era como decían. Y llevé el llamado más lejos aún, y la persona del otro lado del teléfono empezó a ponerse nerviosa por lo que terminó cortando”.

El miembro de esta fuerza pidió a todos que se cuiden con estos mensajes y llamados desconocidos: “Nadie les va a regalar plata”, finalizó.