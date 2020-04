Extraño y misterioso ataque a la municipalidad de Iglesia

Había dinero y artefactos electrónicos de valor. Aun así no se llevaron nada de esto. Esto hace por demás misterioso y extraño el ataque perpetrado este fin de semana contra edificio municipal de Iglesia. Lo confirmó el propio intendente, quien señaló que investigan si robaron documentación de Contaduría o Tesorería.

Jorge Espejo, el jefe comunal, aseguró a Radio La Cumbre de ese departamento que establecieron que el hecho se produjo entre las 21 del sábado último y las 9.30 del domingo en la sede central de la municipalidad en calle Santo Domingo en Rodeo. Por las huellas levantadas, habría actuado una sola persona y que para ingresar rompió un tragaluz de vidrio situada en el costado Noroeste del edificio.

No está claro qué buscaba. El desconocido anduvo por las oficinas de los sectores de Tesorería y Contaduría, además en las cajas de San Juan Servicios. En todo los casos trepó por arriba de las paredes de placas y cruzó de una dependencia a otra, sin portar las fuerzas. El intendente confirmó que revisaron cajones y armarios, también tiraron documentación. Lo extraño es que no robaron dinero, pese a que había algo de la recaudación del cobro en San Juan Servicios, declaró. Tampoco se llevaron artefactos como computadoras de escritorio o notebooks que tenían en esas oficinas. Ahora bien, Espejo no descartó que hayan sustraído documentación vinculada a algún expediente. La Policía levantó huellas y tomó otros rastros como parte de la investigación. El caso fue denunciado en la Seccional 22da, además intervino personal de la Brigada. Y existe la presunción de que no fue un robo común, sino que buscaban algo en especial, comentó un investigador policial.