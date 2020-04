El hombre apuñalado y que describió a su novia como tóxica vive una pesadilla: "Me piden desde Córdoba que la deje"

"Me piden desde Córdoba que la deje, que está `loca´. Yo no dije quién me apuñaló. Quiero que nos dejen en paz". Enojado y sorprendido por la repercusión que tuvo su caso a nivel nacional, Gastón Cuevas rompió el silencio con Tiempo de San Juan. El hombre que fue acuchillado muy cerca del cuello y casi muere desangrado el último sábado, salió a defender a su novia, a quien en un principio había acusado del brutal ataque, y manifestó que no sabe quién lo acuchilló.

"Ella no me hirió. Yo nunca dije quién fue ni hice la denuncia. Nunca me peleé con ella, es más, ese día que me dieron el puntazo salí del hospital y regresé a mi casa con ella. Estamos bien. La gente habla por hablar. Son chusmeríos", contó el albañil de 28 años a este medio.

Este caso salió a la luz cuando Cuevas llegó malherido al Hospital Guillermo Rawson como producto de una herida con arma blanca a la altura de la clavícula. Según Gastón, esa pelea se desató por una "boludes" y no a causa de su su pareja, a quien ese mismo sábado acusó públicamente en una entrevista con Diario de Cuyo. "Estaba con mis familiares y amigos. Éramos como 15 y en un momento reaccioné mal y me agarré a pelear", contó.

Cuevas aseguró que no vio a la persona que le arrojó el cuchillo e insistió en la inocencia de su novia. "Si hubiese sido ella lo denunciaba al toque. Pero nunca la acusé ni tampoco dije quién fue porque no lo sé. Ahora ella está re mal, la noticia salió hasta en la tele", manifestó.

Sobre la foto que publicó con la joven, en la que describió a la muchacha como "tóxica", el albañil dijo: "Subí una foto porque estamos bien, estamos lo más normal. Lo de tóxico nos decimos siempre, es algo que nos quedó pero no porque discutamos. Estamos juntos desde hace cinco años y hace mucho no peleamos".

Y para cerrar agregó: "Nunca nadie me preguntó si yo estaba bien o si fue ella. Lo que más me molesta es que se meten en la vida privada de uno, que me bardeen de la nada".