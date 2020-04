Los 9 detenidos en Marquesado por una batahola serán juzgados este jueves: ¿qué dirán?

Una verdadera batahola ocurrió el pasado fin de semana, en Marquesado, Rivadavia. Según fuentes policiales, todo comenzó con una pelea entre tres chicas y terminó con nueve detenidos: tres mujeres y seis hombres. Todos fueron trasladados hacia la Comisaría 30 y quedaron a disposición de los fueros de Flagrancia.

Los nueve imputados serán juzgados durante la mañana del jueves y la defensa estará a cargo de Filomena Noriega. El delito del que se los acusa es de violentar la cuarentena. Sin embargo, los policías que intervinieron en el hecho afirmaron que hasta ellos recibieron golpes por parte de los detenidos.

Otra es la versión de los acusados quienes dijeron que, en realidad, ellos fueron golpeados por los policías. Por lo tanto, no acordarán un juicio abreviado con el fiscal de Flagrancia y preferirán ir a juicio ordinario para no tener que reconocer un delito -como el de golpear a los efectivos- ya que aseguraron no haberlo cometido.

¿Qué contaron desde la Policía?

La versión policial expresó que, cuando llegaron al lugar, se encontraron con una verdadera pelea callejera, en la que intervenían varias personas. Los uniformados intentaron poner orden pero recibieron insultos y manotazos por parte de algunas de las chicas y muchachos que peleaban.

También sostuvieron que los hombres que se metieron a la gresca entre mujeres habían estado tomando alcohol en la vía pública durante la tarde del domingo. Por lo tanto, estuvieron violando la cuarentena, en el interior del barrio Marquesado III, en Rivadavia.

Tras recibir los golpes, los uniformados lograron atrapar a tres chicas, aparentemente las que participaban de la pelea. Los jóvenes alcoholizados comenzaron a insultar a la Policía y apedrearon a los patrulleros. Uno de ellos hasta desafió a pelear a los policías. Por ello, apresaron a seis de los que intervinieron en la gresca.

Fuentes judiciales y policiales informaron que los detenidos son: Kevin (18), Facundo (22) y Rodolfo Márquez (34), del Lote Hogar 53. También Daniel (19) y Francisco Luna (27) y las hermanas Marisol (18) y Cecilia Araya (26), de Villa Chacabuco. Otros son Gema Zarate (21) del barrio Cuyo y Gustavo Guajardo (18) del barrio Marquesado III. Todos son vecinos de la zona de Marquesado, Rivadavia.